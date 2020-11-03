Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 36.81 1.02 Brent 38.97 1.03

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 03.11.2020 17:11

AZAL предлагает выполнять регулярные пассажирские рейсы без ограничений в любые аэропорты Азербайджана и Пакистана

Азербайджан и Пакистан после открытия международных авиасообщений могут наладить регулярные пассажирские рейсы без ограничений в любые аэропорты двух стран, заявил президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) Джахангир Аскеров.

«Аскеров во вторник провел встречу с послом Пакистана в Баку Билалом Хайи. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между двумя странами в области гражданской авиации и перспективные планы по увеличению пассажиропотока и грузоперевозок», - сообщает пресс-служба AZAL.

В ходе переговоров Аскеров отметил, что открытие прямого авиасообщения послужит дополнительным стимулом для развития туризма и деловых отношений между двумя странами.

«Напомнив о подписанном в январе 2020 года между национальными авиаперевозчиками Азербайджана и Пакистана соглашении о код-шеринге, глава AZAL предложил после возобновления международных авиасообщений выполнять регулярные пассажирские рейсы без каких-либо ограничений в любые аэропорты обеих стран», - говорится в сообщении.

Посол, в свою очередь, сообщил, что в 2019 году Азербайджан посетило более 40 тыс. граждан Пакистана, и это число, вероятно, продолжит расти с окончанием пандемии COVID-19 и снятием ограничений на международные авиасообщения.

Посол также отметил, что граждане Азербайджана проявляют большой интерес к путешествиям в Пакистан с целью туризма и для развития торговли.

По данным AZAL, открытие прямых рейсов между Пакистаном и Азербайджаном было давно востребовано. Это позволит сократить время в пути до менее трех часов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, РЕЙСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Похожие новости


Пакистанская Shaheen Airlines планирует в июне начать полеты в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]