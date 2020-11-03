AZAL предлагает выполнять регулярные пассажирские рейсы без ограничений в любые аэропорты Азербайджана и Пакистана

Азербайджан и Пакистан после открытия международных авиасообщений могут наладить регулярные пассажирские рейсы без ограничений в любые аэропорты двух стран, заявил президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) Джахангир Аскеров.

«Аскеров во вторник провел встречу с послом Пакистана в Баку Билалом Хайи. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между двумя странами в области гражданской авиации и перспективные планы по увеличению пассажиропотока и грузоперевозок», - сообщает пресс-служба AZAL.

В ходе переговоров Аскеров отметил, что открытие прямого авиасообщения послужит дополнительным стимулом для развития туризма и деловых отношений между двумя странами.

«Напомнив о подписанном в январе 2020 года между национальными авиаперевозчиками Азербайджана и Пакистана соглашении о код-шеринге, глава AZAL предложил после возобновления международных авиасообщений выполнять регулярные пассажирские рейсы без каких-либо ограничений в любые аэропорты обеих стран», - говорится в сообщении.

Посол, в свою очередь, сообщил, что в 2019 году Азербайджан посетило более 40 тыс. граждан Пакистана, и это число, вероятно, продолжит расти с окончанием пандемии COVID-19 и снятием ограничений на международные авиасообщения.

Посол также отметил, что граждане Азербайджана проявляют большой интерес к путешествиям в Пакистан с целью туризма и для развития торговли.

По данным AZAL, открытие прямых рейсов между Пакистаном и Азербайджаном было давно востребовано. Это позволит сократить время в пути до менее трех часов.

Н.Аббасова