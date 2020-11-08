Более 30 обстрелов зафиксировали за сутки в Идлибской зоне деэскалации российские военные в Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике зафиксировал за сутки 31 обстрел в четырёх провинциях Идлибской зоны деэскалации, сообщил в субботу его замруководителя контр-адмирал Александр Гринкевич.
"В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (в том числе по данным сирийской стороны - 30 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 18 обстрелов, в провинции Алеппо - 3 обстрела, в провинции Латакия - 5 обстрелов, в провинции Хама - 5 обстрелов", - сказал Гринкевич журналистам на брифинге.
В то же время, по словам контр-адмирала, обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Кроме того, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по двум маршрутам. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия до горы Тваль-Аба и обратно.
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