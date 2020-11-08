Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.11.2020 02:15

Более 30 обстрелов зафиксировали за сутки в Идлибской зоне деэскалации российские военные в Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике зафиксировал за сутки 31 обстрел в четырёх провинциях Идлибской зоны деэскалации, сообщил в субботу его замруководителя контр-адмирал Александр Гринкевич.

"В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (в том числе по данным сирийской стороны - 30 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 18 обстрелов, в провинции Алеппо - 3 обстрела, в провинции Латакия - 5 обстрелов, в провинции Хама - 5 обстрелов", - сказал Гринкевич журналистам на брифинге.

В то же время, по словам контр-адмирала, обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Кроме того, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по двум маршрутам. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия до горы Тваль-Аба и обратно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, РОССИЯ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ, НАРУШЕНИЯ


Похожие новости


Шойгу сообщил о ликвидации за пять лет операции в Сирии более 133 тыс. боевиков Лавров: вооруженное противостояние правительства и оппозиции в Сирии закончилось, Асад не настроен на военное разрешение конфликта Рухани обвинил США в незаконных действиях в нефтеносных районах Сирии Вашингтон предложил Москве сотрудничать против боевиков на ИГ на юго-западе Сирии Россия решительно осуждает теракт в сирийском Африне Россия и Турция провели очередной патруль в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]