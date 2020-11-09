В Шуше больше никогда не будет армянских оккупантов - Фуад Ахундов в эфире телеканала «Дождь»

Завсектором Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов в эфире передачи «Здесь и сейчас» на телеканале «Дождь» прокомментировал ситуацию вокруг освобождения города Шуша от армянской оккупации.

В ходе передачи политолог из Еревана упорно убеждал, что Шуша, по-прежнему, контролируется армянскими военными.

В ответ на это Ахундов подчеркнул, что ранее армянская сторона тоже самое говорила о Физули, Гадруте и других освобождённых городах и населенных пунктах, когда лишь на четвертый день армяне признавали, что эти города и села перешли под контроль ВС Азербайджана, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Об этом с возмущением писала даже армянская гражданка, которая потребовала от властей Армении перестать врать и признаваться о падении городов вовремя. Поэтому согласно этой традиции, уверен, что еще несколько дней армяне будут отрицать падение Шуши, а когда уже невозможно будет скрывать этот факт, вновь используют термин «тактическое отступление». К слову, даже журналист французской газеты Le Monde еще вчера сообщил, что Шуша «пала». Издание рассказывало об этом со ссылкой на многочисленных раненных армянских военнослужащих, прибывающих из Шуши, но несмотря на это армяне продолжают твердить обратное (9 ноября армянская сторона признала, что Шуша перешла под контроль ВС Азербайджана, как только министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры из освобожденного города – ИФ). Шуша у нас и я вас заверяю, там никогда больше не будут присутствовать иностранные оккупационные войска», - сказал Ахундов.

Завсектором также считает, что, происходящее в настоящее время в зоне нагорно-карабахского конфликта является «закономерным результатом победы Азербайджана над нацизмом в Армении».

Ахундов добавил, что различными нацистскими заявлениями и действиями отличались многие руководители Армении, включая президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, премьера Никола Пашиняна. «Я очень уважаю армянский народ, он действительно многострадальный и очень сильно пострадал от горе руководителей-нацистов, то есть является жертвой нацизма. Вам не стоит беспокоиться об армянах в Азербайджане, лучше беспокойтесь об армянах в Армении. Когда президент Армении (Саргсян – ИФ) признается в том, что убивал женщин, стариков и детей, то происходящее сегодня является закономерным результатом. Мы завершим операцию по освобождению Азербайджана от иностранных интервентов, армии Республики Армения. Но нас беспокоит будущее армянского народа, который сильно пострадал от идеологии нацизма своих руководителей, так как нам предстоит жить с этим народом по соседству», - подчеркнул представитель Администрации президента Азербайджана.

А.Азизов