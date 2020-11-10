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Парламент Эстонии не набрал достаточного количества голосов для отставки главы Минфина, усомнившегося в честности выборов в США

В парламенте Эстонии в понедельник не прошел инициированный оппозицией вотум недоверия министру финансов, председателю Консервативной народной партии (EKRE) Мартину Хельме (Martin Helme) за то, что он публично усомнился в честности прошедших в США президентских выборов.

За отставку главы Минфина проголосовали 45 депутатов. Голосов против и воздержавшихся не было. В голосовании не приняли участие 54 парламентария. Для отставки необходимо было набрать не менее половины голосов членов парламента или не менее 51 из 101.

"Эстонии нанесен очень большой ущерб. К сожалению, так будет продолжаться до тех пор, пока EKRE находится в правительстве. Министр финансов и председатель EKRE Мартин Хельме тоже участвовал в радиопередаче и также утверждал, что выборы президента США были сфальсифицированы. Он согласился со всем сказанным", - заявила ранее в парламенте председатель партии Реформ Кая Каллас (Kaja Kallas).

В воскресенье в интервью радио Tre Raadio Хельме заявил, что "по-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы. По-моему, все нормальные люди должны были бы выступить против этого. Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если результаты выборов можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать".

Такого же мнение придерживался в этом же интервью и отец главы Минфина, министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme).

После обрушившегося на него волны критики со стороны СМИ и политиков Хельме-старший подал в понедельник в отставку. Премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) одобрил его решение и уже отнес президенту Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) его прошение.

"Соединенные Штаты Америки являются нашим главным союзником и стратегическим партнером, и задача каждого члена правительства - работать над поддержанием и укреплением союзнических отношений Эстонии и США. Отставка Марта Хельме в нынешней ситуации является единственно возможным решением, чтобы правительство могло продолжать свою работу, в том числе по претворению в жизнь внешнеполитических целей", - сказал Ратас.

Министра освобождает от должности по предложению премьер-министра президент.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, президент Кальюлайд уже подписала решение об отставке Марта Хельме.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МИНИСТР, ПАРЛАМЕНТ, НЕДОВЕРИЕ


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