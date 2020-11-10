Минобороны РФ создало в Ульяновске авиагруппировку для переброски миротворцев в Карабах

Военно-транспортные самолеты Ил-76 сосредоточены в Ульяновске для переброски российских миротворцев в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа приступили к совершению марша на аэродром погрузки. Для переброски миротворческого контингента на аэродроме Ульяновск сосредоточена группировка военно-транспортных самолетов Ил-76", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
По данным Минобороны РФ, для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается российский миротворческий контингент со штабом в Ханкенди: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Основу российского контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.
Число нефтегазовых установок в мире упало в октябре до нового минимума - Baker Hughes
Роснедра 24 декабря проведут аукцион на Тюлений нефтегазовый участок на Каспии
Norwegian Air предупредила о неопределенности своего будущего, акции упали
Генпрокуратура Азербайджана начала расследование инцидента со сбитым российским вертолетом
Вакцина компании Pfizer от COVID-19 показала более чем 90% эффективность - производители
Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Захаровым и Волчек
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Демонстранты в Ереване пришли к дому Пашиняна
Заболеваемость коронавирусом будет неизбежно расти в США и в мире этой зимой - губернатор Нью-Йорка
Парламент Эстонии не набрал достаточного количества голосов для отставки главы Минфина, усомнившегося в честности выборов в США
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Специальный тариф для учителей от Bakcell
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Кянан Наджафова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью