Минобороны РФ создало в Ульяновске авиагруппировку для переброски миротворцев в Карабах

Военно-транспортные самолеты Ил-76 сосредоточены в Ульяновске для переброски российских миротворцев в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа приступили к совершению марша на аэродром погрузки. Для переброски миротворческого контингента на аэродроме Ульяновск сосредоточена группировка военно-транспортных самолетов Ил-76", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается российский миротворческий контингент со штабом в Ханкенди: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.