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Карабахский конфликт 10.11.2020 04:51

Минобороны РФ создало в Ульяновске авиагруппировку для переброски миротворцев в Карабах

Военно-транспортные самолеты Ил-76 сосредоточены в Ульяновске для переброски российских миротворцев в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа приступили к совершению марша на аэродром погрузки. Для переброски миротворческого контингента на аэродроме Ульяновск сосредоточена группировка военно-транспортных самолетов Ил-76", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается российский миротворческий контингент со штабом в Ханкенди: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]