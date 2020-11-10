Пашинян заявляет о своей ответственности за карабахскую неудачу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что несет личную ответственность за сложившиеся обстоятельства вокруг Нагорного Карабаха.

"Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но я верю, что Армения (...) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежние восприятия по разным вопросам", - сказал Пашинян во вторник в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, необходимо сконцентрироваться на экономическом, гуманитарном развитии Армении и Карабаха.

"Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя приняли решение остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию нашей страны", - отметил премьер Армении.