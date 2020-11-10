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Карабахский конфликт 10.11.2020 16:24

Пашинян заявляет о своей ответственности за карабахскую неудачу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что несет личную ответственность за сложившиеся обстоятельства вокруг Нагорного Карабаха.

"Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но я верю, что Армения (...) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежние восприятия по разным вопросам", - сказал Пашинян во вторник в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, необходимо сконцентрироваться на экономическом, гуманитарном развитии Армении и Карабаха.

"Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя приняли решение остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию нашей страны", - отметил премьер Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАРАБАХ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]