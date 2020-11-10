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Транспорт и связь 10.11.2020 21:52

IATA призвала к открытию границ из-за угрозы для 4,8 млн рабочих мест в авиаотрасли

Падение спроса на авиаперевозки в условиях пандемии представляет риск для 4,8 млн работников авиаотрасли, предупреждают Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) и Международная федерация транспортных рабочих (ITF), которые призвали правительства к отмене ограничений на трасграничные поездки.

"Авиация сталкивается с беспрецедентной катастрофой в области занятости. Авиакомпании сократили расходы насколько возможно, но в текущих условиях им хватит денежных средств лишь на 8,5 месяцев", - заявил генеральный директор IATA Александр де Жуньяк, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В IATA и ITF подчеркивают, что возобновление трансграничных поездок должно осуществляться без введения карантина для прибывающих, для чего необходимо создать глобальную гармонизированную систему тестирования на COVID-19 до вылета. Организации также призвали власти предоставить дополнительную финансовую поддержу авиакомпаниям и разработать долгосрочный план восстановления отрасли.

"Если правительства не предпримут действия и не поддержат авиацию, это не просто нанесет ущерб отрасли - негативное влияние будет ощутимо в обществе в целом", - отметил генеральный секретарь ITF Стивен Коттон.

По данным IATA, спрос на авиаперевозки в августе 2020 был более чем на 75% ниже, чем в августе прошлого года.

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Тэги: МИР, АВИАЦИЯ, ЗАНЯТОСТЬ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]