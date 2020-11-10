Пашинян: если бы Армения год назад согласилась вернуть Азербайджану пять районов, то ситуация была бы лучше

Год назад альтернативой вооруженному конфликту в Карабахе могло стать возвращение пяти районов без конкретного статуса Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Если бы год назад мы согласились на формулу возвращения пяти районов, то ситуация была бы лучше. Но кто в Армении высказался бы за такой вариант? Я бы тоже высказался против", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

"Альтернативой вооруженному конфликту было возвращение пяти районов без конкретного статуса Карабаха. Но мы не пошли на это в первые дни войны, считая, что сможем переломить ситуацию. Мы пошли на это после того, как стало понятно, что внести перелом невозможно", - сказал Пашинян.