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Карабахский конфликт 10.11.2020 17:15

Пашинян: если бы Армения год назад согласилась вернуть Азербайджану пять районов, то ситуация была бы лучше

Год назад альтернативой вооруженному конфликту в Карабахе могло стать возвращение пяти районов без конкретного статуса Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Если бы год назад мы согласились на формулу возвращения пяти районов, то ситуация была бы лучше. Но кто в Армении высказался бы за такой вариант? Я бы тоже высказался против", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

"Альтернативой вооруженному конфликту было возвращение пяти районов без конкретного статуса Карабаха. Но мы не пошли на это в первые дни войны, считая, что сможем переломить ситуацию. Мы пошли на это после того, как стало понятно, что внести перелом невозможно", - сказал Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАРАБАХ, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]