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Карабахский конфликт 12.11.2020 17:22

Анкара, де-факто, наряду с Россией участвует в процессе урегулирования в Карабахе - посол Азербайджана в РФ

Официальная Анкара участвует в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта наряду с Россией, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглу.

«Сегодня складывается новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе. Обратите внимание, Турция де-факто участвует в этом процессе (урегулирования нагорно-карабахского конфликта - ИФ). У Турции с Россией очень хорошие взаимоотношения, взаимодействия есть и по линии силовиков, Минобороны, СБ, разведки, экономического развития, МИД. Так что контакты на государственном уровне между Турцией и Россией они на очень высоком уровне», - сказал посол на пресс-конференции в четверг.

По его словам, России и Турция создают совместный центр мониторинга контроля за прекращением огня в Карабахе.

«Он будет расположен в Азербайджане, и его место расположение будут определять азербайджанские власти. Поэтому присутствие Турции никого не должно пугать», - отметил Бюльбюль оглу.

Дипломат подчеркнул, что позиция Турции по нагорно-карабахскому конфликту всегда была в пользу нерушимости территориальной целостности Азербайджана.

Вместе с этим посол отметил, что Иран также поддержал территориальную целостность Азербайджана.

«На сегодняшний день Россия, Турция, Иран и Азербайджан – это уже конфигурация в регионе», - добавил посол.

Он отметил, что Франция в качестве посредника нагорно-карабахского конфликта не должна быть ангажированной в вопросе урегулирования. «Почему Франция настолько ангажирована, что даже после решения вопроса (подписания соглашения между лидерами РФ, Азербайджана и Армении - ИФ), французский МИД делает совершенно неприемлемые заявления? Или господин Макрон, который без устали работает как представитель Армении? Конечно же, посредники должны быть нейтральными и не надо скрывать того факта, что и в России очень много людей, которые симпатизирует Армении и которые все делают для Армении, для продолжения Арменией оккупации чужих земель», - подчеркнул Бюльбюль оглу.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАРАБАХ, ФРАНЦИЯ, ТУРЦИЯ


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