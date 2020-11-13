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Регион 13.11.2020 14:59

Суд в Армении выпустил под залог племянника экс-президента страны Саргсяна

Апелляционный суд Армении освободил из-под ареста племянника бывшего президента республики Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна.

"Суд решил освободить Нарека Саргсяна под залог в размере 25 млн. драмов ($51 тыс.)", - сообщил журналистам адвокат фигуранта Карен Меджлумян.

Племянник экс-президента Армении был арестован в декабре 2019 года по обвинению в незаконном хранении оружия и обороте наркотических средств. Уголовное дело против него было возбуждено в июне 2018 года, в июле он был объявлен в международный розыск, и задержан в Праге с фальшивым паспортом на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПЛЕМЯННИК, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]