Суд в Армении выпустил под залог племянника экс-президента страны Саргсяна

Апелляционный суд Армении освободил из-под ареста племянника бывшего президента республики Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна.

"Суд решил освободить Нарека Саргсяна под залог в размере 25 млн. драмов ($51 тыс.)", - сообщил журналистам адвокат фигуранта Карен Меджлумян.

Племянник экс-президента Армении был арестован в декабре 2019 года по обвинению в незаконном хранении оружия и обороте наркотических средств. Уголовное дело против него было возбуждено в июне 2018 года, в июле он был объявлен в международный розыск, и задержан в Праге с фальшивым паспортом на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса.