Оппозиция в Армении предлагает сформировать переходное правительство

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку после поражения в карабахской войне, заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян.

"Символ поражения - премьер-министр, должен уйти. Парламент Армении должен избрать временного премьера, формируется переходное правительство", - сказал Марукян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке, представляя программу своей партии по выходу из внутриполитического кризиса.

Он также заявил о необходимости обеспечения армяно-российских отношений на высоком уровне.

"Кроме того, необходимо инициировать переговоры вокруг неопределенных положений в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана с целью достижения проармянских решений. Необходимо восстановить формат переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ с целью определения статуса Арцаха Нагорного Карабаха, долгосрочной стабильности", - отметил Марукян.

Другая оппозиционная парламентская фракция "Процветающая Армения" активно участвует в уличных акциях. Многие оппозиционные лидеры задержаны или вызываются на допросы, в квартирах оппозиционеров идут обыски.