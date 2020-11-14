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Регион 14.11.2020 15:32

Оппозиция в Армении предлагает сформировать переходное правительство

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку после поражения в карабахской войне, заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян.

"Символ поражения - премьер-министр, должен уйти. Парламент Армении должен избрать временного премьера, формируется переходное правительство", - сказал Марукян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке, представляя программу своей партии по выходу из внутриполитического кризиса.

Он также заявил о необходимости обеспечения армяно-российских отношений на высоком уровне.

"Кроме того, необходимо инициировать переговоры вокруг неопределенных положений в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана с целью достижения проармянских решений. Необходимо восстановить формат переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ с целью определения статуса Арцаха Нагорного Карабаха, долгосрочной стабильности", - отметил Марукян.

Другая оппозиционная парламентская фракция "Процветающая Армения" активно участвует в уличных акциях. Многие оппозиционные лидеры задержаны или вызываются на допросы, в квартирах оппозиционеров идут обыски.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]