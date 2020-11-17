В ООН заявляют о серьезном кризисе в эфиопском регионе Тыграй, где продолжаются бои

В Эфиопии разворачивается крупномасштабный гуманитарный кризис, заявляют в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Согласно оценкам управления, ежедневно район Тыграй, где происходят столкновения между правительственными силами и вооруженными сторонниками местных оппозиционеров, покидают по 4 тыс. человек. Большинство перебирается в соседний Судан. В этой стране уже находятся более 27 тыс. беженцев из Эфиопии.
"Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предупреждает о широкомасштабном гуманитарном кризисе, поскольку тысячи человек ежедневно спасаются на востоке Судана от боев, которые продолжаются в Тыграе", - говорится в заявлении, распространенном во вторник этим ведомством ООН.
Ранее эфиопское руководство объявило вторник крайним днем для того, чтобы оппозиционеры сложили оружие.
Ранее в ноябре власти Эфиопии объявили войну оппозиционной партии "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ), контролирующей одноименный регион. НФОТ 4 ноября атаковал военную базу в районе Тыграй и попытался ее ограбить.
"Народный фронт освобождения Тыграй" ушел в оппозицию после прихода к власти действующего премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али. Партия требует от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года даже провела выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными.
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