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Дальнее зарубежье 17.11.2020 23:02

В ООН заявляют о серьезном кризисе в эфиопском регионе Тыграй, где продолжаются бои

В Эфиопии разворачивается крупномасштабный гуманитарный кризис, заявляют в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно оценкам управления, ежедневно район Тыграй, где происходят столкновения между правительственными силами и вооруженными сторонниками местных оппозиционеров, покидают по 4 тыс. человек. Большинство перебирается в соседний Судан. В этой стране уже находятся более 27 тыс. беженцев из Эфиопии.

"Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предупреждает о широкомасштабном гуманитарном кризисе, поскольку тысячи человек ежедневно спасаются на востоке Судана от боев, которые продолжаются в Тыграе", - говорится в заявлении, распространенном во вторник этим ведомством ООН.

Ранее эфиопское руководство объявило вторник крайним днем для того, чтобы оппозиционеры сложили оружие.

Ранее в ноябре власти Эфиопии объявили войну оппозиционной партии "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ), контролирующей одноименный регион. НФОТ 4 ноября атаковал военную базу в районе Тыграй и попытался ее ограбить.

"Народный фронт освобождения Тыграй" ушел в оппозицию после прихода к власти действующего премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али. Партия требует от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года даже провела выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными.

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Тэги: ООН, ЭФИОПИЯ, СИТУАЦИЯ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]