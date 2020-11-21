Caspian Energy Club примет участие в экономическом развитии освобожденных земель

Состоялось общее собрание членов Caspian Energy Club на тему Карабах это Азербайджан! В рамках общего собрания, обсуждались вопросы о благоустройстве освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Об этом сообщилсообщил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.

Тельман Алиев, поприветствовав топ-менеджеров компаний на историческом собрании Caspian Energy Club, отметил радость победы, которую подарила нам наша доблестная армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, донес до сведения участников, что величие полученных достижений проявится более отчетливо спустя годы, что горьких результатов войны также не возможно было избежать и предложил помянуть минутой молчания граждан, ставших шехидами среди гражданского населения, а также непосредственно на поле боя. Затем, напомнив, что предложения, которые будут озвучены на собрании, будут отправлены Высшему руководству страны в письменной форме. Тельман Алиев вынес на голосование участников клуба обращение от имени Caspian Energy Club в соответствующие государственные органы в связи с присвоением Президенту Азербайджана, Ильхаму Алиеву, почетного звания Национального героя, и данное предложение было единогласно принято.

В продолжение своего выступления, Тельман Алиев подчеркнул, что предприниматели являются «экономической армией» главы государства и выразил уверенность в том, что каждый из нас приложит максимальные усилия для восстановления инфраструктуры на освобожденных от оккупации землях.

Член правления Caspian Energy Club, учредитель и президент “Gazelli Group” Зарифа Гамзаева, поприветствовав участников, поздравила их с победой. Она отметила, что во время войны были пережиты тревожные моменты, каждый делал все возможное, чтобы быть полезным, что она гордится визитом господина Президента и Первого вице-президента в освобожденные от оккупации районы, что инфраструктура, которая приведена противником в непригодное состояние, будет восстановлена в короткие сроки и что предприниматели однозначно играют важную роль в плановом поэтапном осуществлении этих работ. Затем, Зарифа Гамзаева предложила при участии клуба создатьфонд помощи "Карабах - это Азербайджан!", который c обеспечением прозрачности будет оказывать постоянную поддержку нуждающимся семьям шехидов и нашим ветеранам.

Член правления Caspian Energy Club и “Azərsun Holdinq” Саваш Узан, поприветствовав участников, поздравил их с победой. Он отметил, что с радостью наблюдает за визитом Президента и Первого вице-президента на освобожденные от оккупации территории. Также он подчеркнул, что «победа досталась нам в результате долгих подготовок» и, что в выражении Верховного Главнокомандующего «железный кулак» имеют место вера в него Азербайджанского народа и армии, кровь шехидов, отвага ветеранов, неоспоримая роль экономической борьбы, осуществляемой на тыловом фронте, и этим всем было продемонстрировано, что вместе мы сила. В продолжение своих слов, Саваш Узан отметил, что после возвращения вынужденных переселенцев на свои земли, на предпринимателей будет возложена большая ответственность за создание возможностей для их трудоустройства, что. “Azərsun Holdinq” планирует проекты, связанные с сельским хозяйством, а также строительством сети супермаркетов на этих территориях «Мы рады, что игры футбольной команды “Карабах” могут быть вновь организованы на ее родных землях.»

Тельман Алиев выразил признательность и почтение всем гражданам Турецкой Республики, во главе с господином Реджепом Тайипом Эрдоганом, в лице наших братьев-турков, принимавших участие на собрании, и высоко оценил усилия других государств и международных организаций, оказавших поддержку в период войны.

Член Правления Caspian Energy Club и Председатель “Ziraat Bank Azərbaycan”, Авни Демирчи, поприветствовав всех, отметил, что между Азербайджаном и Турцией издавна имеются братские связи, среди стран мира не имеется альтернативы выражению «два государства - одна нация», граждане Турции радуются нашей победе столько же, сколько и азербайджанцы. Авни Демирчи подчеркнул, что несмотря на то, что, в прошедшем периоде, мировое сообщество и международные организации признавали Карабах территорией Азербайджана, они бездействовали, однако линия защиты противника была разгромлена в результате верных и своевременных инвестиций в армию благодаря усилению экономики страны, что он гордится тем, что является свидетелем данного исторического события, что азербайджанская армия достойно исполняет свои обязательства. Он сообщил, что после проведения там государством фундаментальных работ, представится необходимым осуществление целенаправленной деятельности в направлении создания предпринимателями фабрик, заводов, объектов общественного питания и банков, что после проведения мер безопасности будет открыто первое отделение “Ziraat Bank” и будет оказана необходимая помощь в связи с разрешением финансовых проблем людей, будут выданы льготные кредиты.

Член правления Caspian Energy Club и Генеральный директор “Ase Asya Afrika Hızlı Kargo və Dağıtım”, Рашад Абасов отметил, что победа была достигнута в результате экономической силы народа, армии и государства. Он высоко оценил поддержку, оказанную армии, независимо от материального, социального положения людей, и призвал бизнесменов сделать совместные шаги в проведении работ в направлении процветания Карабаха. Рашад Абасов, отметив, что их компания осуществляет деятельность в сферах логистики и строительства, сообщил, что они уже сделали предложения государству на основании уже известных проектов в связи со строительным сектором, а также что сфера логистики является неотъемлемой частью экономики и что они намерены предоставить свои услуги в пользование предпринимателей в нескольких регионах Карабаха.

Член правления Caspian Energy Club и Генеральный директор киностудии “Narimanfilm”, Нариман Мамедов, отметив, что достигнутая победа является великим событием и что для анализа понадобится несколько лет, поздравил всех с победой. Он предоставил сведения о том, что киностудия “Narimanfilm ” даст старт съемкам полнометражного художественного фильма в связи с освобождением наших земель от оккупации, отражающего в себе мужество, проявленное нашими солдатами и офицерами, и что съемки этого фильма будут проведены на землях, освобожденных от оккупации.

Затем, Нариман Мамедов, дополнил свои слова сведениями о том, как умело Верховный Главнокомандующий вел борьбу не только на поле боя, но также и на информационном фронте и поэтому предложил обратиться от имени клуба в Милли Меджлис с предложением о присвоении Верховному Главнокомандующему почетного звания Национальный герой и воинского звания маршал. В своем очередном предложении он сообщил, что семьям шехидов и нашим ветеранам, потерявшим здоровье в боях, в индивидуальном порядке оказывают помощь предприниматели, однако имеется необходимость в систематическом осуществлении данного вопроса, и что если в будущем, в процессе найма на работу, предприниматели будут отдавать предпочтение этим уязвимым слоям, это будет большой поддержкой для них.

Тельман Алиев отметил, что если фильм будет представлен на мировых фестивалях, то это станет успешным шагом в доведении истины относительно Карабаха. Затем, поддержав предложение Зарифы Гамзаевой по оказанию материальной помощи семьям шехидов и нашим ветеранам, он подчеркнул, что, при поддержке государственными органами инициативы создания фонда “Карабах - это Азербайджан!” - важным шагом станет оказание ни только финансовой поддержки, но и внесение вклада в решение вопроса трудоустройства.

Член правления “Caspian Energy Club” и Генеральный директор “ITECA Caspian/Caspian Event Organisers”, Фарид Мамедов, присоединившись к поздравлениям, сообщил, что если 2020-ый год запомнится другим народам, как год пандемии, то наш народ запомнит этот год, как год победы под руководством Верховного главнокомандующего. «В рамках выставок, запланированных на 2021-й год и последующие годы, будет уделено особое внимание проектам, и компаниям, привлекающим инвестиции в Карабах. Как только будет создана инфраструктура, позволяющая проводить деловые мероприятия в Карабахе, выставки превратятся в важную платформу для быстрого восстановления данного региона и развития бизнеса. У нас уже есть планы в этом направлении».

Затем, в ходе онлайн-мероприятия, которое длилось 3 часа, руководители и члены, комитетов, подкомитетов и рабочих групп Caspian Energy Club озвучили ряд предложений. Озвученные предложения на общем собрании Caspian Energy Club, будут направлены Высшему руководству страны в виде пакета предложений.

Тельмана Алиева, Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.

КАРАБАХ - ЭТО АЗЕРБАЙДЖАН!

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!