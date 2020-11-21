Евросоюз осудил США за возобновление смертных казней

Европейский союз выразил глубокую озабоченность по поводу смертных казней в США, состоявшихся 19 ноября, впервые в период перехода власти после президентских выборов.

"После принятого в июле решения администрация США возобновить после почти двадцатилетней паузы смертную казнь на федеральном уровне восемь заключенных, приговоренных к смерти, были казнены, а еще шесть должны быть казнены в декабре и январе", - отметил в субботу в своем заявлении официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

ЕС напоминает о своем решительном и недвусмысленном неприятии смертной казни когда-либо и при любых обстоятельствах и настоятельно призывает администрацию США отменить свое решение и прекратить все казни на федеральном уровне.

Большое число казней на федеральном уровне идет вразрез с резким сокращением применения смертной казни в отдельных штатах США и с глобальными тенденциями, говорится в заявлении.