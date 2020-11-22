Лидеры G20 нацелены на снабжение всех стран вакцинами от COVID-19 и лекарствами

Лидеры G20 на завершившемся в воскресенье виртуальном саммите обязались работать над снабжением всей планеты вакцинами от коронавируса COVID-19, а также - над формированием сбалансированного "постковидного" миропорядка.

"Мы приложили усилия и мобилизовали ресурсы на то, чтобы финансировать разработку, производство и распространение безопасных и эффективных систем диагностирования и лечения COVID-19, а также - вакцин. Мы будем стараться, чтобы все люди имели легкий доступ к этим препаратам", - говорится в коммюнике по итогам саммита.

Участники саммита констатировали, что пандемия коронавируса стала сильным ударом по экономике и в целом - по жизни людей. "Мы обязываемая вести мир у сильной, сбаланcированной, инклюзивной постковидной эре", - отмечается в заявлении.