Манат укрепился к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 23 ноября ЦБА установил 2,0182 манат/1EUR (20 ноября - 2,0206 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 ноября установил - 0,0223 манат/1RUB (20 ноября - 0,0222 манат/1RUB).

А.Мамедов