СЕ приветствует трехсторонние договоренности по Карабаху – генсек организации

Совет Европы (СЕ) приветствует трехстороннее заявление, подписанное между лидерами Азербайджана, РФ и Армении по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, заявила генсек организации Мария Пейчинович-Бурич.
"Генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич в своем ответном письме министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову выразила солидарность с подписанным трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России по нагорно-карабахскому конфликту", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Она подчеркнула, что "СЕ будет следить за соблюдением документа".
Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление, согласно которому с 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.
Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент.
В соответствии с трехсторонним заявлением, до 20 ноября Азербайджану передан Агдамский район, до 25 ноября должен быть передан Кельбаджарский район, до 1 декабря - Лачинский район.
ВС Азербайджана в ходе боев в Нагорном Карабахе освободили от оккупации до 300 населенных пунктов, включая пять городов - Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша.
Х.Насирзаде
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