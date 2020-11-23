СЕ приветствует трехсторонние договоренности по Карабаху – генсек организации

Совет Европы (СЕ) приветствует трехстороннее заявление, подписанное между лидерами Азербайджана, РФ и Армении по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, заявила генсек организации Мария Пейчинович-Бурич.

"Генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич в своем ответном письме министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову выразила солидарность с подписанным трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России по нагорно-карабахскому конфликту", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Она подчеркнула, что "СЕ будет следить за соблюдением документа".

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление, согласно которому с 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент.

В соответствии с трехсторонним заявлением, до 20 ноября Азербайджану передан Агдамский район, до 25 ноября должен быть передан Кельбаджарский район, до 1 декабря - Лачинский район.

ВС Азербайджана в ходе боев в Нагорном Карабахе освободили от оккупации до 300 населенных пунктов, включая пять городов - Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша.

Х.Насирзаде