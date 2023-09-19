Глава МИД Азербайджана разъяснил генсеку СЕ цели АТО в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич провели во вторник встречу в Нью-Йорке, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.
Как отмечается в сообщении МИД Азербайджана, Байрамов проинформировал собеседницу о военно-политических провокациях Армении и созданного ею незаконного режима (в Карабахе - ИФ), пояснив цели локальных антитеррористических мероприятий Баку в Карабахе: разоружение незаконных армянских вооруженных формирований и ликвидация незаконного режима.
Министр отметил важность сотрудничества Азербайджана и СЕ.
"Стороны также обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - подчеркивает МИД.
Встреча прошла на "полях" 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе страны антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных.
Ранее сообщалось, что во вторник утром в результате подрыва на минах, установленных армянскими военными в Карабахе, погибли 6 граждан Азербайджана: четверо военных и двое гражданских. Официальный Баку расценил это как теракт.
Р.Керимов
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