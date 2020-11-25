Rail Baltica будет приспособлена и для доставки военной техники НАТО

При прокладке железной дороги европейской колеи Rail Baltica в Литве планируется построить четыре площадки для тяжелой военной техники, которую будут задействовать в учениях НАТО в этой стране.
Площадки, на которых будет удобно загружать на поезда и разгружать с них технику, к 2026 году будут оборудованы в районе Казлу-Руды, Каунасского интермодального терминала в Палемонасе, Йонавы и Паневежиса, сообщила пресс-служба Литовских железных дорог.
Предполагается, что одновременно эти площадки смогут принять три состава примерно с 300 единицами техники. Площадки будут соединены с сетью автодорог.
В настоящее время военную технику НАТО, которая транспортируется по железной дороге, разгружают на границе с Польшей, на терминале в Шештокай.
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