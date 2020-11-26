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Карабахский конфликт 26.11.2020 12:47

Парламент Азербайджана рекомендует правительству рассмотреть вопрос об исключении Франции из Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в четверг принял заявление в ответ на резолюцию Сената Франции с призывом о признании Нагорного Карабаха.

В своем заявлении, передает «Интерфакс-Азербайджан», парламент призывает правительство Азербайджана рассмотреть ряд вопросов, касающихся Франции. Среди них, обращение к международным организациям об исключении Франции из числа членов Минской группы ОБСЕ, пересмотр политических отношений между Баку и Парижем, принятие мер по анализу экономических отношений между Азербайджаном и Францией.

«Как известно, во французском Сенате организована грязная политическая кампания против Азербайджана, принят предвзятый документ, искажена суть нагорно-карабахского конфликта. Дело в том, что члены Сената призвали правительство Франции признать независимость сепаратистского режима. Абсолютно справедливой является необходимость принятия заявления в Милли Меджлисе в связи с этим», - сказала спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова при обсуждении проекта заявления.

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ФРАНЦИЯ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]