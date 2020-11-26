Парламент Азербайджана рекомендует правительству рассмотреть вопрос об исключении Франции из Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в четверг принял заявление в ответ на резолюцию Сената Франции с призывом о признании Нагорного Карабаха.

В своем заявлении, передает «Интерфакс-Азербайджан», парламент призывает правительство Азербайджана рассмотреть ряд вопросов, касающихся Франции. Среди них, обращение к международным организациям об исключении Франции из числа членов Минской группы ОБСЕ, пересмотр политических отношений между Баку и Парижем, принятие мер по анализу экономических отношений между Азербайджаном и Францией.

«Как известно, во французском Сенате организована грязная политическая кампания против Азербайджана, принят предвзятый документ, искажена суть нагорно-карабахского конфликта. Дело в том, что члены Сената призвали правительство Франции признать независимость сепаратистского режима. Абсолютно справедливой является необходимость принятия заявления в Милли Меджлисе в связи с этим», - сказала спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова при обсуждении проекта заявления.

Р.Ахмедов