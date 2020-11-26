«Я уверен, что поддержка клиентов в это непростое время окупится сторицей»: интервью с Дариушом Каспршиком, Членом Наблюдательного Совета AccessBank

Дариуш Каспршик является членом Наблюдательного Совета AccessBank-a с мая 2019 года. Г-н Каспршик получил степень бакалавра, окончив факультет Внутренней Торговли и Обслуживания Варшавской Школы Экономики (SGH) и степень магистра - от факультета Менеджмента Варшавского Университета. Он также является обладателем степени Магистра Делового Администрирования Международной Школы Менеджмента и окончил Программу Усовершенствованного Управления в IESE. На сегодняшний день Дариуш Каспршик обладает почти тридцатилетним опытом в сфере финансовых услуг.
1. Всегда интересно поговорить с профессионалом, обладающим таким долгим опытом работы в банковской сфере. Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно эту сферу деятельности?
На самом деле, я совершенно случайно начал свою карьеру в банковской сфере... Случилось это в далеком 1989 году, когда процесс трансформации в Польше только начинался, и я… потерял работу. На тот момент банковское дело еще не считалось столь престижным; – девять первых игроков банковского сектора только-только вышли из-под управления Центрального Банка - частных организаций в то время еще не было. Первую работу в банке я получил через биржу труда И начал работать кассиром в Государственном Сберегательном Банке во время гиперинфляции -учетная ставка Центрального Банка тогда составляла 49% за квартал, то есть 196% годовых. Затем в рамках программы помощи, разработанной Европейским Сообществом я проработал несколько месяцев в испанском Banco Bilbao Vizcaya. С того момента, когда я понял, что банковское дело - это нечто большее, чем просто операции с наличными,- я с трудом мог представить себе что-то лучшее для дальнейшей карьеры . Вернувшись в Польшу, я постепенно набирался опыта - в основном - в области зарубежных операций, государственного финансирования и корпоративного банкинга. В итоге, мне потребовалось 23 года, чтобы пройти путь от кассира до должности Генерального Директора Польского Банка Развития (Bank Gospodarstwa Krajowego) .
2. Как вы стали Членом Наблюдательного Совета AccessBank?
Я был номинирован в члены Наблюдательного Совета в качестве кандидата от Европейского Инвестиционного Банка (EIB) - одного из основных акционеров AccessBank. В течение многих лет я активно сотрудничал с AccessBank в рамках ряда проектов, и, предполагаю, показал, насколько нужным партнером могу быть. Но, несмотря на эти длительные отношения, я, как и все остальные претенденты, участвовал в конкурсе на данную позицию. Я очень счастлив, что занял эту позицию и теперь могу работать со столь бесподобной международной командой и исследовать столь интересный рынок и страну.
3. С 2002 года AccessBank является лидером в финансировании микро и малого бизнесов в Азербайджане. Как Вы думаете, следует ли банку расширять свою целевую аудиторию?
Сейчас настали непростые времена не только для банковской сферы, поэтому, на мой взгляд, основное внимание следует уделить инновациям, удаленному доступу к услугам, а не рассмотрению новой целевой аудитории для расширения бизнеса. Сохранение и укрепление позиции AccessBank, как лидера микро и малых сегментов и вывод их на следующий, современный уровень потребуют много усилий и выделения значительных ресурсов, поэтому будем решать рабочие вопросы по мере их возникновения.
4. Какие сходства и различия Вы видите между работой банковской отрасли в Европе и в Азербайджане?
На это можно взглянуть с разных точек зрения... Я считаю, что Европейский Центральный Банк был вынужден применить несколько более консервативный подход в своей регулятивной политике; реалии Азербайджана в этом отношении отличаются. С другой стороны, директива Европейского Союза PSD2 (об улучшении рынка онлайн платежей и их безопасности) позволила компаниям, предоставляющим небанковские услуги, выйти на типичные банковские рынки, включая проведение платежей. Несмотря на то, что все игроки банковской сферы, действующие на общем рынке в Европейском Союзе, подчиняются одним и тем же правилам, есть некоторые особенности. Например, Польша намного более «продвинута» в сфере сложных решений для мобильного банкинга и банковских карт, чем некоторые другие страны (безналичные операции широко распространены, а бесконтактные смарт-карты составляют более 90% от всех выпущенных карт), в то время как в Германии или Австрии может быть трудно выжить без наличных денег даже в больших городах. Я думаю, что, несмотря на некоторые различия в нынешней ситуации на рынках, мы стремимся решать одни и те же проблемы - как в Азербайджане, так и в Европе: чрезмерная конкуренция, давление на цены, необходимость внедрения новых продуктов, постоянный спрос на высокий уровень кибербезопасности и так далее... В добавок ко всему этому, пандемия коронавируса ускорила изменение привычного уклада жизни всех нас: это и удаленный доступ к услугам, и растущий спрос на самообслуживание со стороны клиентов, и т.п.
5. Кстати, каким Вы видите состояние мировой экономики в период пандемии коронавируса и после него? Что происходит сейчас в банковском секторе и какие инновации будут способствовать изменениям в банковской сфере Азербайджана?
Коронавирус поменял многое, и мы все это видим. На мой взгляд, некоторые изменения не временны и останутся с нами навсегда, превратившись в новые привычки. Так называемый «домашний офис» оказался достаточно эффективной формой профессиональной деятельности людей, что отразится на рынке аренды офисов. Карантинный режим повлиял на розничный бизнес, поэтому все больше и больше торговли происходит онлайн. Это в свою очередь повысит спрос на курьерские услуги, а также сервис «абонентского ящика». Некоторые ранее востребованные услуги могут быть больше не нужны рынку, поэтому, возможно, их необходимость надо будет пересмотреть. Нам нужно быстро адаптироваться к абсолютно новой среде и новым потребностям! Автоматизация, самообслуживание, мобильный банкинг и кибербезопасность - вот основные направления, которые стоит усилить сегодня.
6. Можете ли вы посоветовать первоочередные действия, которые следует предпринять для восстановления экономики Азербайджана и избежания потенциальных рисков для банковского сектора страны в посткарантинный период?
Не уверен, что смогу дать должным образом совет по столь сложному вопросу. Не многие из нас вообще верили в «черного лебедя», еще меньше ожидали, что это произойдет... Я лично считаю, что нужно сделать все возможное, чтобы сохранить как можно больше бизнесов и поддержать те, которые могут развиваться в эти дни. Также важно использовать этот подход на уровне банка: предлагая предпринимателям максимально гибкие предложения, продвигая перспективные бизнесы с помощью продуманного индивидуализированного финансирования, рассматривая новые продукты для удовлетворения потребностей клиентов отдельных филиалов. Я уверен, что поддержка клиентов в это непростое время окупится сторицей.
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