Азербайджану перейдет в Нагорном Карабахе более 180 населенных пунктов, а не 121

Армянская сторона передает Азербайджану 181 населенный пункт в Нагорном Карабахе в соответствии с заявлением глав Армении, России и Азербайджана о прекращении войны в Карабахе, заявляют в оппозиции страны.
Ранее правительство Армении опубликовало список из 121 населенного пункта.
"Правительство опубликовало список из 121 населенного пункта, но это названия укрупненных общин, и на самом деле Азербайджану переходят 181 населенных пункта", - сказал депутат парламента Армении, член оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян.
Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление, согласно которому с 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.
По данным азербайджанской стороны, ВС Азербайджана в ходе боев в Нагорном Карабахе освободили от армянской оккупации до 300 населенных пунктов, включая пять городов - Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. Кроме этого, в соответствии с договоренностями Азербайджану уже вернулись Агдамский и Кельбаджарский район, до 1 декабря должен быть возвращен Лачинский район.
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