Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0272 RUR   0.0225 GBR   2.276 TRY   0.2138

Цена на нефть

25.11 $/bbl   WTI 45.71 0.80 Brent 48.61 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 26.11.2020 17:32

Азербайджану перейдет в Нагорном Карабахе более 180 населенных пунктов, а не 121

Армянская сторона передает Азербайджану 181 населенный пункт в Нагорном Карабахе в соответствии с заявлением глав Армении, России и Азербайджана о прекращении войны в Карабахе, заявляют в оппозиции страны.

Ранее правительство Армении опубликовало список из 121 населенного пункта.

"Правительство опубликовало список из 121 населенного пункта, но это названия укрупненных общин, и на самом деле Азербайджану переходят 181 населенных пункта", - сказал депутат парламента Армении, член оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление, согласно которому с 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

По данным азербайджанской стороны, ВС Азербайджана в ходе боев в Нагорном Карабахе освободили от армянской оккупации до 300 населенных пунктов, включая пять городов - Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. Кроме этого, в соответствии с договоренностями Азербайджану уже вернулись Агдамский и Кельбаджарский район, до 1 декабря должен быть возвращен Лачинский район.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, КАРАБАХ, АЗЕРБАЙДЖАН


Похожие новости


Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна из-за ситуации в Карабахе Парламентская оппозиция Армении призывает созвать экстренное заседание Совбеза по ситуации в Карабахе В Армении требуют отставки Пашиняна и правительства Кочарян: Пашинян сделал со мной то, что не удалось азербайджанцам В Армении задержаны четверо активистов, готовивших акцию протеста против главы офиса ЕС Прошедшая в парламент партия "Светлая Армения" заявляет, что будет в оппозиции к блоку Пашиняна

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]