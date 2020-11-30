AccessBank продолжает проводить в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны

Ставя в приоритет заботу и безопасность клиентов и сотрудников, AccessBank продолжает проект по повышению грамотности по гражданской обороне в своих региональных филиалах.
Очередные тренинги прошли в Исмаиллинском, Гейчайском, Шекинском и Загатальском филиалах банка. Основной целью тренингов является информирование сотрудников филиалов банка о безопасности и правилах оказания первой медицинской помощи.
Отметим, что в октябре AccessBank начал тренинги по гражданской обороне в региональных филиалах банка. Профессиональные тренеры впервые провели семинары в связи со Второй Карабахской войной в филиалах банка, расположенных на передовой, а также в других регионах, подвергшихся нападениям во время боевых действий. Далее обучение гражданской обороне и оказанию первой помощи охватило южные региональные отделения банка. В ближайшее время тренинги пройдут в других региональных филиалах, а также в филиалах, работающих в Баку и на Апшероне.
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