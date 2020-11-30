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30.11.2020 13:56

AccessBank продолжает проводить в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны

Ставя в приоритет заботу и безопасность клиентов и сотрудников, AccessBank продолжает проект по повышению грамотности по гражданской обороне в своих региональных филиалах.

Очередные тренинги прошли в Исмаиллинском, Гейчайском, Шекинском и Загатальском филиалах банка. Основной целью тренингов является информирование сотрудников филиалов банка о безопасности и правилах оказания первой медицинской помощи.

Отметим, что в октябре AccessBank начал тренинги по гражданской обороне в региональных филиалах банка. Профессиональные тренеры впервые провели семинары в связи со Второй Карабахской войной в филиалах банка, расположенных на передовой, а также в других регионах, подвергшихся нападениям во время боевых действий. Далее обучение гражданской обороне и оказанию первой помощи охватило южные региональные отделения банка. В ближайшее время тренинги пройдут в других региональных филиалах, а также в филиалах, работающих в Баку и на Апшероне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]