СНБ Армении возбудила дела об организации беспорядков и попытке свержения власти против более 50 человек

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении начала уголовные преследования в отношении более 50 человек по обвинениям в организации массовых беспорядков и попытке насильственного изменения конституционного строя.

В числе обвиняемых - сторонники экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Как сообщает в среду пресс-служба ведомства, уголовные дела возбуждены по статьям 225 (массовые беспорядки), 301 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя) и 301.1 (принуждение президента, парламента, правительства, Конституционного суда путем применения насилия или под угрозой его применения к совершению действий в рамках их полномочий) УК Армении.

"18 человек арестованы, в отношении остальных избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы", - отметили в СНБ.

Согласно данным СНБ Армении, установлены личности и ведутся поиски около 250 человек, участвовавших в погромах в зданиях правительства, парламента, в доме премьер-министра.

В ведомстве отметили, что "большинство участников массовых беспорядков не проходили воинскую службу, а также не участвовали в боевых действиях в Нагорном Карабахе".

"Более того, по данным следствия, присутствие участников беспорядков в указанных местах обеспечили соратники политических сил, имеющих оппозиционные и антиправительственные взгляды. В частности, следствием выяснено, что большое число участников массовых беспорядков составили сторонники второго президента Армении Роберта Кочаряна, члены партии "Дашнакцутюн", инициативы "Воля", общественной организации "Альтернатива", сторонники Республиканской партии (возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном - ИФ), помощники бывших депутатов из этой партии", - говорится в сообщении.

"Данные факты дают повод утверждать, что участие этих лиц в массовых беспорядках было обусловлено не исходом войны в Карабахе, данное обстоятельство использовалось для попытки насильственного свержения конституционного строя и захвата власти", - заявили в пресс-службе СНБ.