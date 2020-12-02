Debenhams может ликвидировать британские операции на фоне провала переговоров с JD Sports

Британская сеть универмагов Debenhams Plc может ликвидировать свой бизнес, что поставит под угрозу 12 тыс. рабочих мест.
В сообщении компании говорится, что она не смогла найти покупателя для своих британских операций и начнет процесс их закрытия.
Всего в Великобритании у ритейлера насчитывается 124 магазина и онлайн-магазин. Они продолжат работу до тех пор, пока не распродадут товар, после чего закроются в случае, если компания не получит предложение о покупке бизнеса.
Будущее 45 франчайзинговых магазинов, в основном расположенных на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Восточной Европе, также зависит от нахождения покупателя для британских операций.
В сообщении компании говорится, что ее управляющие "с сожалением" приняли решение о начале процесса ликвидации, при этом продолжая поиски покупателя.
Ранее спортивный ритейлер JD Sports Fashion, который вел переговоры о покупке Debenhams, подтвердил, что они были прекращены.
Debenhams сообщил, что закрытие британских операций не затронет сеть торговых центров Magasin du Nord, которой принадлежат семь магазинов в Дании. Она продолжит работу независимо от британского бизнеса.
Решение Debenhams о закрытии магазинов в Великобритании стало очередным ударом для розничного сектора страны. Ранее ритейлер Arcadia Group сообщил о переходе под внешнее управление. Компания, в которой работают 13 тыс. сотрудников, продолжит осуществлять свою деятельность, одновременно пытаясь найти покупателей для своих бизнесов - восьми брендов одежды, включая Miss Selfridge и Dorothy Perkins.
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ход выполнения трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Афганистана в Баку
Спецслужба Азербайджана задержала наемника из Ливана, воевавшего в Карабахе на стороне Армении
Меркель не знает, будет ли доступна вакцина от COVID-19 в ФРГ до Рождества
Президент Мексики считает локдауны неправильным методом борьбы против COVID-19, так как они ограничивают свободу
ЕС делает все для ускорения сертификации вакцин от коронавируса, но ставит во главу угла гарантии их безопасности - член ЕК
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Нетаньяху посоветовал Ганцу "нажать на тормоза" и забыть о досрочных выборах
В Ливии находятся до 20 тыс. иностранных военных и наемников - ООН
ОДКБ будет активнее подключаться к миротворческой деятельности ООН - генсек организации
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Назначены новые Исполнительные Директора AccessBank-а
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
Проект цифровой инфраструктуры компании AzerTelecom по дну Каспийского моря обсудили на конференции “Туркментел 2020”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности