Debenhams может ликвидировать британские операции на фоне провала переговоров с JD Sports

Британская сеть универмагов Debenhams Plc может ликвидировать свой бизнес, что поставит под угрозу 12 тыс. рабочих мест.

В сообщении компании говорится, что она не смогла найти покупателя для своих британских операций и начнет процесс их закрытия.

Всего в Великобритании у ритейлера насчитывается 124 магазина и онлайн-магазин. Они продолжат работу до тех пор, пока не распродадут товар, после чего закроются в случае, если компания не получит предложение о покупке бизнеса.

Будущее 45 франчайзинговых магазинов, в основном расположенных на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Восточной Европе, также зависит от нахождения покупателя для британских операций.

В сообщении компании говорится, что ее управляющие "с сожалением" приняли решение о начале процесса ликвидации, при этом продолжая поиски покупателя.

Ранее спортивный ритейлер JD Sports Fashion, который вел переговоры о покупке Debenhams, подтвердил, что они были прекращены.

Debenhams сообщил, что закрытие британских операций не затронет сеть торговых центров Magasin du Nord, которой принадлежат семь магазинов в Дании. Она продолжит работу независимо от британского бизнеса.

Решение Debenhams о закрытии магазинов в Великобритании стало очередным ударом для розничного сектора страны. Ранее ритейлер Arcadia Group сообщил о переходе под внешнее управление. Компания, в которой работают 13 тыс. сотрудников, продолжит осуществлять свою деятельность, одновременно пытаясь найти покупателей для своих бизнесов - восьми брендов одежды, включая Miss Selfridge и Dorothy Perkins.