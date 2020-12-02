Правительство Армении сняло ограничения на проведение митингов

Правительство Армении отменило ограничения на проведение митингов и собраний в период действия режима военного положения, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Согласно сообщению, решение вступает в силу немедленно.

Ранее Административный суд Армении принял решение приостановить запрет на проведение собраний в период режима военного положения.

Режим военного положения в Армении был объявлен 27 сентября в связи с войной в Карабахе и действует по настоящее время.