Саудовский министр энергетики: нефтяной рынок страдает не так сильно, как во время первой волны COVID-19

Нефтяной рынок сейчас страдает от пандемии COVID-19 не так сильно, как во время первой волны, заявил министр энергетики Саудовской Аравии в ходе пресс-конференции.

Страны ОПЕК+ надеются, что карантины скоро закончатся и не распространятся дальше тех территорий, где они действуют, отметил он.

"Очевидно, что есть карантины, но они не так вредят спросу на нефть, как во время первой волны. Вопрос остается открытым, и из-за этого нам нужно быть осторожными. Мы надеемся, что карантины не выйдут за пределы территорий, на которых они уже введены. Мы надеемся, что эта новая волна будет короче, будет локализована и надеемся на распространение вакцины", - сказал министр.

"Недостаточно производить и распространять вакцину - одинаково важно, если не более важно, чтобы люди начали принимать эту вакцину, снижая количество заражений. Если это случится, и я надеюсь, что это скоро случится. Нам нужно быть настороже", - отметил Абдулазиз бен Сальман, подчеркнув важность гибкости в принятии решений.