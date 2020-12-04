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ТЭК 04.12.2020 08:55

Саудовский министр энергетики: нефтяной рынок страдает не так сильно, как во время первой волны COVID-19

Нефтяной рынок сейчас страдает от пандемии COVID-19 не так сильно, как во время первой волны, заявил министр энергетики Саудовской Аравии в ходе пресс-конференции.

Страны ОПЕК+ надеются, что карантины скоро закончатся и не распространятся дальше тех территорий, где они действуют, отметил он.

"Очевидно, что есть карантины, но они не так вредят спросу на нефть, как во время первой волны. Вопрос остается открытым, и из-за этого нам нужно быть осторожными. Мы надеемся, что карантины не выйдут за пределы территорий, на которых они уже введены. Мы надеемся, что эта новая волна будет короче, будет локализована и надеемся на распространение вакцины", - сказал министр.

"Недостаточно производить и распространять вакцину - одинаково важно, если не более важно, чтобы люди начали принимать эту вакцину, снижая количество заражений. Если это случится, и я надеюсь, что это скоро случится. Нам нужно быть настороже", - отметил Абдулазиз бен Сальман, подчеркнув важность гибкости в принятии решений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЕРЫНОК, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]