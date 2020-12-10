Совет глав государств СНГ пройдет 18 декабря по видеосвязи - МИД Казахстана

Совет глав государств СНГ состоится 18 декабря, встреча пройдет в формате видеоконференции, сообщает МИД Казахстана в четверг по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран Содружества.

"Совет глав государств состоится в онлайн-формате 18 декабря. Министры иностранных дел уделили особое внимание вопросам дальнейшего развития сотрудничества в рамках Содружества", - говорится в сообщении.

Участники заседания СМИД СНГ одобрили проекты программных документов, в том числе Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана основных мероприятий по ее реализации, Концепции военного сотрудничества государств СНГ до 2025 года, Программы сотрудничества государств СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы.

Кроме того, утвержден План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2021 год, одобрены проекты совместных заявлений глав государств, посвященных 75-й годовщине создания ООН, а также сотрудничеству в области обеспечения международной информационной безопасности, сообщает МИД Казахстана.