Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0564 RUR   0.0231 GBR   2.2728 TRY   0.2171

Цена на нефть

09.12 $/bbl   WTI 45.52 -0.08 Brent 48.86 0.02

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.12.2020 16:41

Совет глав государств СНГ пройдет 18 декабря по видеосвязи - МИД Казахстана

Совет глав государств СНГ состоится 18 декабря, встреча пройдет в формате видеоконференции, сообщает МИД Казахстана в четверг по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран Содружества.

"Совет глав государств состоится в онлайн-формате 18 декабря. Министры иностранных дел уделили особое внимание вопросам дальнейшего развития сотрудничества в рамках Содружества", - говорится в сообщении.

Участники заседания СМИД СНГ одобрили проекты программных документов, в том числе Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана основных мероприятий по ее реализации, Концепции военного сотрудничества государств СНГ до 2025 года, Программы сотрудничества государств СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы.

Кроме того, утвержден План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2021 год, одобрены проекты совместных заявлений глав государств, посвященных 75-й годовщине создания ООН, а также сотрудничеству в области обеспечения международной информационной безопасности, сообщает МИД Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, СНГ, САММИТ, ДАТА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]