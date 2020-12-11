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Макроэкономика 11.12.2020 14:11

Капвложения в экономику Азербайджана в январе-ноябре сократились на 4%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-ноябре 2020 года составили 12 млрд 716,6 млн манатов, что на 4% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Капвложения в нефтегазовый сектор экономики в отчетном периоде увеличились на 8,4%. Инвестиции в ненефтяной сектор за 11 месяцев сократились на 11%.

Из общего объема инвестиций за отчетный период 7 млрд 958,2 млн манатов или 62,6% направлено на строительно-монтажные работы.

В январе-ноябре 2020 года из общего объема капвложений 8 млрд 374,4 млн манатов (65,9% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 3 млрд 185 млн манатов (25% всех инвестиций) – сферы услуг, 1 млрд 157,2 млн манатов (9,1% всех инвестиций) – на строительство жилья.

За отчетный период объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 4 млрд 586,1 млн манатов (36,1% всех инвестиций), внутренних инвестиций – 8 млрд 130,5 млн манатов (63,9% всех инвестиций).

В 2019 году спад капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 2,3%.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАПВЛОЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]