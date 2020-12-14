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14.12.2020 15:05

“Школа Банкиров Access” начинает отбор

Баку. 14 декабря 2020. Вниманию молодых, динамичных и готовых обучаться выпускников ВУЗ-ов: “Школа Банкиров Access” вновь с вами и начинает отбор студентов. В «Шоле Банкиров» вы получите много практических знаний о банковском деле и навыков для применения в вашей будущей карьере! Своим опытом и знаниями со слушателями будут делиться члены команды “AccessBank” – профессионалы с многолетним опытом работы. Участники пройдут тренинги не выходя из дома - онлайн.

«Школа Банкиров Access” - это:

• Знакомство с банковской сферой и различными направлениями ее работы

• Знакомство с профессиональными тренерами

• Получение стипендии во время обучения

Возможность начать карьеру в AccessBank-е

В рамках программы обучения, участники ознакомятся с такими направлениями работы банка как микрокредитование, розничный банкинг, маркетинг, управление рисками, работа клиентами из крупного, малого и среднего сегментов бизнеса.

Что AccessBank ждет от потенциальных участников:

• Минимум степень бакалавра
• Умение работать в команде
• Аналитическое мышление
• Желание построить карьеру в AccessBank-е
• Знание русского и/или английского языка

Для участия в онлайн-программе предыдущего опыта работы не требуется. До 15.01.2021 года желающие могут пройти регистрацию и подать заявку на учебу в “Школе Банкиров Access”.

Участники будут отобраны в течение последующих 3 недель, и получат информацию о зачислении в Школу по электронной почте и SMS.

Желаем всем удачи!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]