МЭА: Сделка ОПЕК+ в ноябре исполнялась на 101%, Азербайджан – на 100%

Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в ноябре исполнялась на 101% по сравнению со 103% в прошлые два месяца, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 105%, страны не-ОПЕК - на 95%.

За исключением ОАЭ, где объем добычи увеличился за месяц на 80 тыс. б/с, другие страны-члены ОПЕК, участвовавшие в сокращениях, в целом сохранили объем производства на стабильном уровне, отмечает МЭА.

Однако добыча нефти в ОАЭ третий месяц подряд находится ниже запланированного уровня - 2,5 млн б/с против 2,59 млн б/с.

Ливия, Венесуэла и Иран, освобожденные от сокращений по сделке ОПЕК+, в ноябре увеличили добычу на 670 тыс. б/с. Большая часть прироста пришлась на Ливию, быстрое восстановление добычи которой застало многих врасплох, пишет МЭА.

Восьмимесячный локдаун привел к сокращению добычи в Ливии ниже 100 тыс. б/с, но существенное восстановление добычи началось в сентябре после заключения соглашения о прекращении огня в стране. С тех пор, после того, как все порты и нефтяные месторождения вновь открылись, добыча нефти выросла на 900 тыс. б/с и достигла 1 млн б/с в ноябре.

В среднем за период с мая по ноябрь исполнение согласованных целевых показателей составило 97%, и страны, у которых наблюдается перепроизводство, согласились компенсировать это дополнительным сокращением добычи. Крайний срок компенсации добычи был продлен на недавнем заседании ОПЕК+ с конца 2020 года до 31 марта 2021 года. "Наши расчеты показывают, что производители, не соблюдающие нормативные требования, превысили свои целевые показатели почти на 100 млн баррелей (0,5 млн б/с). Наибольшие избыточные объемы наблюдаются в ОАЭ (25 млн баррелей), России (22 млн баррелей) и Ираке (19 млн баррелей).

Ирак и Нигерия, постоянно не исполняющие соглашение ОПЕК+, в ноябре снизили добычу на 10 тыс. б/с и 20 тыс. б/с соответственно. Ирак, хоть и увеличил уровень исполнения сделки до 99%, но это без учета компенсаций недосниженных объемов. Нигерия сократила добычу до 1,33 млн б/с при целевом показателе в 1,5 млн б/с.

Исполнение договоренностей Россией в ноябре агентство оценивает в 96% по сравнению с 95% в октябре. По данным МЭА, добыча нефти и конденсата в России в ноябре оставалась стабильной и составляла около 10 млн б/с в ноябре, что на 1,25 млн б/с ниже, чем год назад. Без учета конденсата, который не учитывается в сделке ОПЕК+, добыча нефти оценивается примерно в 9,07 млн б/с, что на 80 тыс. б/с выше целевого показателя.

Ниже представлена таблица, в млн б/с.