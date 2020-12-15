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ТЭК 15.12.2020 16:18

МЭА: Сделка ОПЕК+ в ноябре исполнялась на 101%, Азербайджан – на 100%

Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в ноябре исполнялась на 101% по сравнению со 103% в прошлые два месяца, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 105%, страны не-ОПЕК - на 95%.

За исключением ОАЭ, где объем добычи увеличился за месяц на 80 тыс. б/с, другие страны-члены ОПЕК, участвовавшие в сокращениях, в целом сохранили объем производства на стабильном уровне, отмечает МЭА.

Однако добыча нефти в ОАЭ третий месяц подряд находится ниже запланированного уровня - 2,5 млн б/с против 2,59 млн б/с.

Ливия, Венесуэла и Иран, освобожденные от сокращений по сделке ОПЕК+, в ноябре увеличили добычу на 670 тыс. б/с. Большая часть прироста пришлась на Ливию, быстрое восстановление добычи которой застало многих врасплох, пишет МЭА.

Восьмимесячный локдаун привел к сокращению добычи в Ливии ниже 100 тыс. б/с, но существенное восстановление добычи началось в сентябре после заключения соглашения о прекращении огня в стране. С тех пор, после того, как все порты и нефтяные месторождения вновь открылись, добыча нефти выросла на 900 тыс. б/с и достигла 1 млн б/с в ноябре.

В среднем за период с мая по ноябрь исполнение согласованных целевых показателей составило 97%, и страны, у которых наблюдается перепроизводство, согласились компенсировать это дополнительным сокращением добычи. Крайний срок компенсации добычи был продлен на недавнем заседании ОПЕК+ с конца 2020 года до 31 марта 2021 года. "Наши расчеты показывают, что производители, не соблюдающие нормативные требования, превысили свои целевые показатели почти на 100 млн баррелей (0,5 млн б/с). Наибольшие избыточные объемы наблюдаются в ОАЭ (25 млн баррелей), России (22 млн баррелей) и Ираке (19 млн баррелей).

Ирак и Нигерия, постоянно не исполняющие соглашение ОПЕК+, в ноябре снизили добычу на 10 тыс. б/с и 20 тыс. б/с соответственно. Ирак, хоть и увеличил уровень исполнения сделки до 99%, но это без учета компенсаций недосниженных объемов. Нигерия сократила добычу до 1,33 млн б/с при целевом показателе в 1,5 млн б/с.

Исполнение договоренностей Россией в ноябре агентство оценивает в 96% по сравнению с 95% в октябре. По данным МЭА, добыча нефти и конденсата в России в ноябре оставалась стабильной и составляла около 10 млн б/с в ноябре, что на 1,25 млн б/с ниже, чем год назад. Без учета конденсата, который не учитывается в сделке ОПЕК+, добыча нефти оценивается примерно в 9,07 млн б/с, что на 80 тыс. б/с выше целевого показателя.

Ниже представлена таблица, в млн б/с.

База

отсчета (октябрь

`18)

Установ

ленная квота по сокраще

нию от

окт.

2018г

Необхо

Димая

добыча в августе-

декабре

Добыча в ноябре`20

Изменение

по

сравне

нию

с

октябрем

`18

% выпол

нения

Алжир

1,06

-0,24

0,86

0,86

-0,20

102%

Ангола

1,53

-0,35

1,25

1,19

-0,34

121%

Конго

0,33

-0,07

0,27

0,29

-0,04

59%

Экватори

Альная

Гвинея

0,13

-0,03

0,10

0,10

-0,03

117%

Габон

0,19

-0,04

0,15

0,20

0,01

-38%

Ирак

4,65

-1,06

3,80

3,81

-0,84

99%

Кувейт

2,81

-0,64

2,30

2,30

-0,51

99%

Нигерия

1,83

-0,42

1,50

1,33

-0,50

149%

Саудовская Аравия

11,00

-2,51

8,99

8,99

-2,01

100%

ОАЭ

3,17

-0,72

2,59

2,50

-0,67

116%

ОПЕК

25,68

-6,08

21,82

21,57

-4,11

105%

Страны

ОПЕК, не участву

ющие в

сделке

Иран

1,96

Ливия

1,04

Венесуэла

0,45

Всего

ОПЕК

25,02

Не-ОПЕК

Азербайджан

0,72

-0,16

0,59

0,59

-0,13

100%

Казахстан

1,71

-0,39

1,40

1,44

-0,27

87%

Оман

0,88

-0,20

0,72

0,72

-0,16

101%

Россия

11,00

-2,51

8,99

9,07

-1,93

96%

Другие

1,00

-0,15

0,90

0,92

-0,08

94%

Итого

17,17

-3,62

12,60

12,74

-4,43

95%

Итого

ОПЕК и

не-ОПЕК

43,85

-9,70

34,42

34,31

-9,54

101%
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Тэги: МИР, МЭА, ОПЕК+, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]