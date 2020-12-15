МЭА: Сделка ОПЕК+ в ноябре исполнялась на 101%, Азербайджан – на 100%

Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в ноябре исполнялась на 101% по сравнению со 103% в прошлые два месяца, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 105%, страны не-ОПЕК - на 95%.
За исключением ОАЭ, где объем добычи увеличился за месяц на 80 тыс. б/с, другие страны-члены ОПЕК, участвовавшие в сокращениях, в целом сохранили объем производства на стабильном уровне, отмечает МЭА.
Однако добыча нефти в ОАЭ третий месяц подряд находится ниже запланированного уровня - 2,5 млн б/с против 2,59 млн б/с.
Ливия, Венесуэла и Иран, освобожденные от сокращений по сделке ОПЕК+, в ноябре увеличили добычу на 670 тыс. б/с. Большая часть прироста пришлась на Ливию, быстрое восстановление добычи которой застало многих врасплох, пишет МЭА.
Восьмимесячный локдаун привел к сокращению добычи в Ливии ниже 100 тыс. б/с, но существенное восстановление добычи началось в сентябре после заключения соглашения о прекращении огня в стране. С тех пор, после того, как все порты и нефтяные месторождения вновь открылись, добыча нефти выросла на 900 тыс. б/с и достигла 1 млн б/с в ноябре.
В среднем за период с мая по ноябрь исполнение согласованных целевых показателей составило 97%, и страны, у которых наблюдается перепроизводство, согласились компенсировать это дополнительным сокращением добычи. Крайний срок компенсации добычи был продлен на недавнем заседании ОПЕК+ с конца 2020 года до 31 марта 2021 года. "Наши расчеты показывают, что производители, не соблюдающие нормативные требования, превысили свои целевые показатели почти на 100 млн баррелей (0,5 млн б/с). Наибольшие избыточные объемы наблюдаются в ОАЭ (25 млн баррелей), России (22 млн баррелей) и Ираке (19 млн баррелей).
Ирак и Нигерия, постоянно не исполняющие соглашение ОПЕК+, в ноябре снизили добычу на 10 тыс. б/с и 20 тыс. б/с соответственно. Ирак, хоть и увеличил уровень исполнения сделки до 99%, но это без учета компенсаций недосниженных объемов. Нигерия сократила добычу до 1,33 млн б/с при целевом показателе в 1,5 млн б/с.
Исполнение договоренностей Россией в ноябре агентство оценивает в 96% по сравнению с 95% в октябре. По данным МЭА, добыча нефти и конденсата в России в ноябре оставалась стабильной и составляла около 10 млн б/с в ноябре, что на 1,25 млн б/с ниже, чем год назад. Без учета конденсата, который не учитывается в сделке ОПЕК+, добыча нефти оценивается примерно в 9,07 млн б/с, что на 80 тыс. б/с выше целевого показателя.
Ниже представлена таблица, в млн б/с.
|
База
отсчета (октябрь
`18)
|
Установ
ленная квота по сокраще
нию от
окт.
2018г
|
Необхо
Димая
добыча в августе-
декабре
|
Добыча в ноябре`20
|
Изменение
по
сравне
нию
с
октябрем
`18
|
% выпол
нения
|
Алжир
|
1,06
|
-0,24
|
0,86
|
0,86
|
-0,20
|
102%
|
Ангола
|
1,53
|
-0,35
|
1,25
|
1,19
|
-0,34
|
121%
|
Конго
|
0,33
|
-0,07
|
0,27
|
0,29
|
-0,04
|
59%
|
Экватори
Альная
Гвинея
|
0,13
|
-0,03
|
0,10
|
0,10
|
-0,03
|
117%
|
Габон
|
0,19
|
-0,04
|
0,15
|
0,20
|
0,01
|
-38%
|
Ирак
|
4,65
|
-1,06
|
3,80
|
3,81
|
-0,84
|
99%
|
Кувейт
|
2,81
|
-0,64
|
2,30
|
2,30
|
-0,51
|
99%
|
Нигерия
|
1,83
|
-0,42
|
1,50
|
1,33
|
-0,50
|
149%
|
Саудовская Аравия
|
11,00
|
-2,51
|
8,99
|
8,99
|
-2,01
|
100%
|
ОАЭ
|
3,17
|
-0,72
|
2,59
|
2,50
|
-0,67
|
116%
|
ОПЕК
|
25,68
|
-6,08
|
21,82
|
21,57
|
-4,11
|
105%
|
Страны
ОПЕК, не участву
ющие в
сделке
|
Иран
|
1,96
|
Ливия
|
1,04
|
Венесуэла
|
0,45
|
Всего
ОПЕК
|
25,02
|
Не-ОПЕК
|
Азербайджан
|
0,72
|
-0,16
|
0,59
|
0,59
|
-0,13
|
100%
|
Казахстан
|
1,71
|
-0,39
|
1,40
|
1,44
|
-0,27
|
87%
|
Оман
|
0,88
|
-0,20
|
0,72
|
0,72
|
-0,16
|
101%
|
Россия
|
11,00
|
-2,51
|
8,99
|
9,07
|
-1,93
|
96%
|
Другие
|
1,00
|
-0,15
|
0,90
|
0,92
|
-0,08
|
94%
|
Итого
|
17,17
|
-3,62
|
12,60
|
12,74
|
-4,43
|
95%
|
Итого
ОПЕК и
не-ОПЕК
|
43,85
|
-9,70
|
34,42
|
34,31
|
-9,54
|
101%
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