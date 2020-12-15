Совет НАТО заявил о своем неприятии Договора о запрещении ядерного оружия

Североатлантический совет не считает Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) соответствующим сегодняшним реалиям международной безопасности, говорится в заявлении совета, распространенном во вторник штаб-квартирой НАТО.

"Мы подтверждаем нашу приверженность сохранению и укреплению контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению. Поскольку Договор о запрещении ядерного оружия приближается к вступлению в силу, мы коллективно заявляем о нашем неприятии этого договора, так как он не отражает все более сложные условия международной безопасности и противоречит существующим условиям нераспространения и архитектуре разоружения", - сказано в документе Совета НАТО.

В нем сообщается, что союзники по НАТО индивидуально и коллективно выполняют свой долг в области ядерного разоружения с осязаемыми и эффективными мерами, тогда как контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение внесли и должны продолжать вносить существенный вклад в достижение целей безопасности альянса.

"Мы продолжаем поддерживать конечную цель мира без ядерного оружия в полном соответствии со всеми положениями Договора о нераспространении ядерного оружия... ДНЯО остается единственным надежным путем к ядерному разоружению", - подчеркивается в заявлении Североатлантического совета.

По мнению Совета НАТО, предстоящая Конференция по рассмотрению действия ДНЯО открывает перед международным сообществом большие возможности для достижения этой цели. В заявлении совета отмечается, что "в договоре о запрещении отсутствуют какие-либо строгие или четкие механизмы проверки, и он не был подписан ни одним государством, обладающим ядерным оружием, и, следовательно, не приведет к уничтожению никакого ядерного оружия".

В НАТО убеждены, что Договор о запрещении ядерного оружия "рискует подорвать глобальную архитектуру нераспространения и разоружения, в основе которой уже более 50 лет лежит ДНЯО, и поддерживающий его режим гарантий МАГАТЭ".

В НАТО напоминают, что организация является оборонительным союзом. Основная цель его ядерного потенциала - это сохранение мира и сдерживание агрессии. В альянсе считают, что мир, в котором государства, бросающие вызов международному порядку, основанному на правилах, имели бы ядерное оружие, а НАТО - нет, не являлся бы более безопасным миром.

"Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом. Союзники полны решимости обеспечить условия, при которых ядерное сдерживание НАТО оставалось бы безопасным, надежным и эффективным, и отвергают любые попытки делегитимизировать ядерное сдерживание. Мы не принимаем никаких аргументов в пользу того, что договор о запрете отражает или каким-либо образом способствует развитию обычного международного права", - заявляют в Североатлантическом альянсе.

Совет НАТО призвал своих партнеров и все другие страны "реалистично осмыслить влияние договора о запрещении на международный мир и безопасность, в том числе на ДНЯО", и присоединиться к альянсу в работе "по укреплению коллективной безопасности с помощью ощутимых и поддающихся проверке мер, которые могут снизить стратегические риски и сделать реальным прогресс в области ядерного разоружения".

Договор о запрещении ядерного оружия должен вступить в силу 22 января 2021 года. Это стало возможным после того, как его ратифицировал Гондурас, став 50-й страной, официально одобрившей соглашение. Пять ядерных держав - Великобритания, КНР, Россия, США и Франция - договор не подписывали.