Страны НАТО приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе

Североатлантический совет во вторник объявил, что государства-члены НАТО приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ответ на решение России выйти из договора.
"Несмотря на признание роли ДОВСЕ как краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, при которой государства-участники НАТО соблюдают договор, а Россия - нет, была бы неустойчивой. Поэтому, как следствие, союзные государства-участники намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько, сколько необходимо, в соответствии со своими правами по международному законодательству. Это решение полностью поддержано всеми союзниками по НАТО", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.
В документе содержится осуждение Советом НАТО решения России выйти из ДОВСЕ, высказывается мнение, что "выход России является последним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность".
При этом в документе говорится, что союзники "подтверждают постоянную приверженность снижению военного риска и предотвращению неправильных представлений и конфликтов" и приглашают те государства, которые разделяют это обязательство и эти принципы, присоединиться к действиям альянса, "чтобы также внести свой вклад в повышение предсказуемости и стабильности в евроатлантическом регионе".
"Союзники по-прежнему едины в приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности, принимая во внимание сложившуюся обстановку в области безопасности и безопасность всех союзников. Это дополняет потенциал сдерживания и обороны Североатлантического альянса, который союзники решили и далее укреплять", - подчеркивают в НАТО.
МИД Великобритании также опубликовал заявление, в котором выступил с критикой в отношении решения России о выходе из ДОВСЕ и сообщил о приостановке участия Лондона в договоре.
Предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России завершена в полночь на 7 ноября, сообщил ранее МИД РФ.
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