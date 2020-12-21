Британский премьер проведет заседание по проблемам транспортного сообщения - офис главы кабинета

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет в понедельник совещание комитета по чрезвычайным ситуациям (COBRA), чтобы обсудить ситуацию с транспортным сообщением с другими государствами, в частности с доставкой грузов, сообщил в офис премьера.
"Премьер-министр будет председательствовать на совещании COBRА, на котором будет обсуждаться вопрос и оценена ситуация с международными транспортировками, в частности, об обеспечении устойчивого потока грузов в Великобританию и из нее", - говорится в сообщении.
В воскресенье ряд европейских стран начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.
Так, Франция объявила о временной приостановке транспортного движение из Великобритании ввиду ситуации с новой мутацией вируса COVID-19.
Совет по санитарной защите решил, что французские власти приостановят транспортное сообщение из Великобритании во Францию, начиная с полуночи воскресенья, объявил министр-делегат Жан-Батиста Джеббари.
"Это касается пассажирского и товарного транспорта", - уточнил он и пояснил, что это ограничение будет действовать в течение 48 часов в ожидании согласованного решения на уровне Евросоюза.
В воскресенье о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы объявили власти Бельгии и Нидерландов. Аналогичные решения рассматриваются в еще ряде стран Европейского союза.
Председательство Германии в Совете ЕС проведет в понедельник в Брюсселе совещание антикризисного механизма в связи с ситуацией с новой разновидностью коронавируса COVID-19, сообщил накануне официальный представитель Комитета постпредов (Coreper) стран Евросоюза Себастьян Фишер.
"Председательство Германии в Совете ЕС пригласило государства-члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR (The integrated political crisis response) завтра утром в 11:00 (13:00 мск)", - написал Фишер в твиттере в воскресенье.
"В повестке дня: координация ЕС по реагированию на недавно выявленный в Соединенном Королевстве вариант COVID-19", - отметил пресс-секретарь Coreper.
Вопрос о реагировании Евросоюза на новую эпидемиологическую ситуацию обсуждался в воскресенье представителями стран ЕС по инициативе кабинета председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
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