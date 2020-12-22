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Внешняя политика 22.12.2020 20:22

Главы МИД Азербайджана и Швеции обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе

Главы МИД Азербайджана и Швеции Джейхун Байрамов и Анн Линде провели встречу в формате видеоконференции.

В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что Байрамов и Линде обменялись мнениями о текущей ситуации на Южном Кавказе и пунктами трехстороннего заявления президентов Азербайджана и России, а также премьера Армении по Нагорному Карабаху.

«Министры обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ в 2021 году в период председательства Швеции в организации. Собеседники также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Р.Ахмедов

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Тэги: ШВЕЦИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]