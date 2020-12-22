Главы МИД Азербайджана и Швеции обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе

Главы МИД Азербайджана и Швеции Джейхун Байрамов и Анн Линде провели встречу в формате видеоконференции.
В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что Байрамов и Линде обменялись мнениями о текущей ситуации на Южном Кавказе и пунктами трехстороннего заявления президентов Азербайджана и России, а также премьера Армении по Нагорному Карабаху.
«Министры обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ в 2021 году в период председательства Швеции в организации. Собеседники также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
Р.Ахмедов
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