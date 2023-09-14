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Дальнее зарубежье 14.09.2023 22:01

Глава МИД Венгрии: критика со стороны Стокгольма в адрес Будапешта не ускорят вступление Швеции в НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил шведского коллегу Тобиаса Биллстрёма, что критика Стокгольма в адрес Будапешта не ускорят вступление страны в НАТО.

"Я уверен, что вы понимаете противоречие между двумя явлениями: вы призываете наших парламентариев ратифицировать ваше вступление в НАТО, но в то же время вы продолжаете обвинять их, как если бы они разрушили демократию в Венгрии. Это противоречие стало еще сильнее, и оно определенно не помогает выполнению вашего требования по НАТО", - написал Сийярто в письме к Биллстрёму. Текст письма представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал в четверг в соцсети X (ранее Twitter).

В письме говорится, что члены венгерского парламента узнали из СМИ, что в шведских школах распространяются "серьезные обвинения и дезинформация", согласно которым в последние годы демократия в Венгрии, по мнению Стокгольма, находится в упадке. Сийярто напоминает, что до этого он не раз говорил Биллстрёму, что все члены венгерского парламента были избраны демократически, и потому в Стокгольме "не должны удивляться", что депутаты Венгрии воспринимают обвинения шведской стороны как оскорбления.

Сийярто выразил надежду на то, что его коллега серьезно отнесется к этой проблеме.

В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия. Президент Турции Реджеп Эрдоган в июле заявил, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО ранее октября. Венгерские власти, со своей стороны, заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция тоже выразит готовность сделать это.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ШВЕЦИЯ, МИД, КРИТИКА


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