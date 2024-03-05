Президент Венгрии подписал закон о ратификации членства Швеции в НАТО

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО, передают во вторник западные СМИ со ссылкой на канцелярию главы венгерского государства.
Таким образом, Венгрия последней из стран НАТО завершила процедуру ратификации.
В конце февраля венгерские парламентарии проголосовали за ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО.
После завершения оставшихся формальных процедур страна официально станет членом НАТО. Ожидается, что эти процедуры будут завершены в ближайшем будущем, отмечают СМИ.
Венгрия оставалась единственным членом НАТО, который не одобрял прием Швеции в альянс. В Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это. Турция завершила этот процесс в январе этого года.
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