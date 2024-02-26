Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Члены парламента Венгрии проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО, сообщают в понедельник западные СМИ.
По их данным, 188 парламентариев выступили за присоединение Швеции к НАТО, 6 проголосовали против.
Теперь документ должен подписать президент Венгрии, которого, как ожидается, парламент изберет также в понедельник.
Таким образом Венгрия станет последним членом альянса, одобрившим вступление Швеции. После завершения оставшихся формальных процедур страна официально станет членом НАТО.
Согласно процедуре присоединения к НАТО, страны-члены подпишут протоколы к Североатлантическому договору о присоединении Швеции к альянсу и оповестят об этом США - депозитария договора. Затем генсек альянса Йенс Столтенберг предложит Швеции присоединиться к Североатлантическому договору. После передачи госдепу США документов о присоединении страны к НАТО, Швеция формально станет членом альянса.
Венгрия оставалась единственным членом НАТО, который не одобрял прием Швеции в альянс. В Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это.
Турция завершила этот процесс в январе этого года.
Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года.
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