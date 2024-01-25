Спикер парламента Венгрии не считает неотложной задачей ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО

Спикер Государственного собрания (парламента) Венгрии Ласло Кёвер в четверг заявил, что не видит срочности в утверждении заявки Швеции на присоединение к НАТО.
"Я не ощущаю какой-то особой срочности. Более того, я не думаю, что это чрезвычайная ситуация", - цитируют западные СМИ Кёвера.
По словам спикера, он не сомневается в том, что одна из оппозиционных партий, которая выступала против венгерских интересов, призовет к проведению внеочередной встречи по этому вопросу. Однако, заявил Кёвер, "она, скорее всего, потерпит неудачу".
В настоящее время в работе парламента Венгрии - перерыв. Оппозиционная Венгерская социалистическая партия ранее на этой неделе заявила, что хочет созвать внеочередную сессию для одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО.
Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что венгерское правительство призовет парламент как можно быстрее ратифицировать членство Швеции в альянсе. Ранее он пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона посетить Венгрию для переговоров о присоединении Швеции к НАТО. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем в свою очередь заявил, что не видит смысла в нынешней ситуации вести переговоры с премьером Венгрии по этому вопросу.
23 января члены парламента Турции проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО. За это выступили 287 депутатов, 55 проголосовали против. Теперь документ отправят на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
После завершения процесса ратификации в Турции Венгрия останется единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции.
Венгерские власти неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция выразит готовность сделать это.
Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В конце октября 2023 года Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.
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