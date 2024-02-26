Генсек НАТО и шведский премьер приветствовали согласие Венгрии на вступление Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и шведский премьер-министр Ульф Кристерссон приветствовали решение венгерских парламентариев ратифицировать заявку Швеции на присоединение к НАТО.

"Я приветствую голосование в парламенте Венгрии по ратификации заявки Швеции на членство в НАТО. Теперь, после того, как все союзники одобрили заявку, Швеция станет 32-м союзником НАТО", - написал в соцсети Х Столтенберг.

По его словам, "членство Швеции сделает альянс сильнее и безопаснее".

Кристерссон в свою очередь назвал сегодняшний день "историческим".

"Сегодня - исторический день. Парламенты всех стран-членов НАТО проголосовали за присоединение Швеции к НАТО", - написал он в Х.

"Швеция готова взять на себя ответственность за обеспечение Евроатлантической безопасности". - отметил премьер.

Ранее в понедельник венгерские парламентарии проголосовали за ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО, 188 депутатов выступили за присоединение, шестеро проголосовали против.

Теперь документ должен подписать президент Венгрии, которого, как ожидается, парламент изберет также в понедельник.

Государства НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года.