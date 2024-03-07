Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу

После почти двухлетних переговоров в четверг протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс вступил в силу, сообщили в Госдепартаменте США.

"Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года", - говорится в опубликованном на сайте госдепа документе.

В нем же отмечается, что 7 марта были выполнены все необходимые для присоединения условия.

Таким образом, все ключевые этапы на пути Швеции в НАТО пройдены. Позже в четверг завершатся оставшиеся формальные процедуры по ее присоединению к альянсу.

В опубликованном ранее сообщении Белого дома говорилось, что в четверг Швеция станет членом альянса.

Позже в четверг премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году.