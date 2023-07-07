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Дальнее зарубежье 07.07.2023 23:34

Советник Байдена уверен, что Швеция скоро вступит в НАТО

Швеция в недалеком будущем обязательно вступит в НАТО, заявил в пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы уверены, что Швеция в не самом отдаленном будущем присоединится к НАТО", - сказал он на брифинге в Белом доме.

В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали только две страны: Турция и Венгрия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее на этой неделе заявил, что постарается до саммита НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) устранить на политическом уровне остающиеся препятствия на пути Швеции в альянс.

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Тэги: США, НАТО, ШВЕЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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