Советник Байдена уверен, что Швеция скоро вступит в НАТО

Швеция в недалеком будущем обязательно вступит в НАТО, заявил в пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы уверены, что Швеция в не самом отдаленном будущем присоединится к НАТО", - сказал он на брифинге в Белом доме.
В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали только две страны: Турция и Венгрия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее на этой неделе заявил, что постарается до саммита НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) устранить на политическом уровне остающиеся препятствия на пути Швеции в альянс.
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