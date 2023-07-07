Советник Байдена уверен, что Швеция скоро вступит в НАТО

Швеция в недалеком будущем обязательно вступит в НАТО, заявил в пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы уверены, что Швеция в не самом отдаленном будущем присоединится к НАТО", - сказал он на брифинге в Белом доме.

В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали только две страны: Турция и Венгрия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее на этой неделе заявил, что постарается до саммита НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) устранить на политическом уровне остающиеся препятствия на пути Швеции в альянс.