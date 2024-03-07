Швеция 7 марта официально станет 32-м членом НАТО

Швеция официально присоединится к НАТО в четверг, 7 марта, сообщил Белый дом.
"Швеция формально присоединится к НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м членом альянса", - говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, премьер Швеции Ульф Кристерссон приглашен на мероприятие первой леди США Джилл Байден по просмотру обращения президента Джо Байдена к Конгрессу. Байден выступит в 21:00 по местному времени (6:00 пятницы по Баку).
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