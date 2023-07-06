Блинкен призвал Анкару поддержать вступление Швеции в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом призвал Анкару на предстоящем в Вильнюсе саммите НАТО поддержать вступление Швеции в НАТО, сообщил американский госдепартамент.
"Госсекретарь Блинкен побеседовал сегодня с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, чтобы обсудить предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. Он подчеркнул важность единства НАТО в такое критическое время и призвал Турцию поддержать вступление Швеции в альянс именно сейчас", - говорится в сообщении.
Госсекретарь также обсудил с турецким коллегой "важность расширения Черноморской зерновой инициативы".
Госдеп отметил, что США и Турцию "связывают давние и глубокие двусторонние связи в области обороны, и сохранение оперативной совместимости Турции с НАТО остается приоритетом".
В то же время, как сообщалось, Фидан днем ранее усомнился в целесообразности принятия Швеции в НАТО с точки зрения стратегической безопасности.
"Сейчас как никогда актуально обсудить, будет ли членство Швеции в НАТО бременем или же преимуществом с точки зрения стратегической безопасности", - цитировала газета Daily Sabah заявление министра в Анкаре.
По его словам, шведская система безопасности не справляется с предотвращением провокаций, и, по мнению турецкой стороны, это может создавать проблемы для всего альянса.
Фидан вновь заявил о том, что Турция решительно осуждает "гнусную атаку на Коран" в Стокгольме, а также попустительство со стороны властей, несмотря на предупреждения Анкары.
На прошлой неделе полиция Швеции позволила сжечь Коран возле мечети в центре Стокгольма, мотивировав свое бездействие "свободой слова".
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