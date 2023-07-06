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Дальнее зарубежье 06.07.2023 10:40

Байден и премьер Швеции обсудили Украину, Китай и вступление Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудили ситуацию на Украине, Китай и вступление Швеции в НАТО, сообщает Белый дом.

"Они подчеркнули свою общую приверженность продолжению поддержки Украины (...) и координации трансатлантических усилий в отношении Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден высоко оценил роль Швеции в обеспечении региональной безопасности и "подчеркнул свою приверженность принятию Швеции в НАТО как можно скорее".

Кроме того, Байден и Кристерсссон обсудили усилия по борьбе с изменением климата, а также обязались поддерживать "развертывание защищенной телекоммуникационной инфраструктуры с привлечением надежных поставщиков в конкретных странах".

"Лидеры также взяли на себя обязательство углублять совместные исследования в области передовых телекоммуникаций 6G", - добавили в Белом доме.

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Тэги: США, ШВЕЦИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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