Байден и премьер Швеции обсудили Украину, Китай и вступление Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудили ситуацию на Украине, Китай и вступление Швеции в НАТО, сообщает Белый дом.
"Они подчеркнули свою общую приверженность продолжению поддержки Украины (...) и координации трансатлантических усилий в отношении Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Байден высоко оценил роль Швеции в обеспечении региональной безопасности и "подчеркнул свою приверженность принятию Швеции в НАТО как можно скорее".
Кроме того, Байден и Кристерсссон обсудили усилия по борьбе с изменением климата, а также обязались поддерживать "развертывание защищенной телекоммуникационной инфраструктуры с привлечением надежных поставщиков в конкретных странах".
"Лидеры также взяли на себя обязательство углублять совместные исследования в области передовых телекоммуникаций 6G", - добавили в Белом доме.
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