Байден проведет 5 июля встречу с премьером Швеции, стремящейся вступить в НАТО

Президент США Джо Байден 5 июля проведет в Вашингтоне переговоры с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, сообщает в субботу Белый дом.

"Президент Байден 5 июля в Белом доме примет премьера Швеции Кристерссона, чтобы укрепить отношения США со Швецией", - говорится в пресс-релизе администрации США.

В нем отмечается, что лидеры обсудят сотрудничество двух стран в сфере безопасности, а также - стремление Швеции присоединиться к НАТО. Также они обменяются мнениями о ситуации на Украине и по теме отношений с КНР.

На данный момент все страны НАТО, кроме Венгрии и Турции ратифицировали вступление Швеции в НАТО. Наиболее серьезные проблемы на пути Стокгольма в альянс возникли в случае с Анкарой. Турецкая сторона обвиняет Швецию в недостаточно активной борьбе против курдских формирований, которых Анкара считает террористическими. Кроме того, у властей Турции в последние месяцы возникли претензии к тому, как в Швеции относятся к исламу. Данная тема стала особенно актуальной после случаев публичного сожжения Корана в городах Швеции. При этом шведские власти выдавали разрешение на проведение подобных акций.