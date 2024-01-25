Шведский премьер согласился посетить Венгрию для переговоров с Орбаном о членстве Швеции НАТО

Премьер Швеции Ульф Кристерссон в четверг принял приглашение венгерского коллеги Виктора Орбана посетить Будапешт для обсуждения потенциального вступления Швеции в НАТО.
"Благодарю вас за письмо 23 января и ваше приглашение посетить Венгрию. (...) Я надеюсь обсудить с вами в Будапеште все вопросы более детально в удобное для нас обоих время", - говорится в письме Кристерссона Орбану, распространенном телеканалом SVT.
О возможной дате встречи в документе не сообщается.
Шведский премьер добавил, что согласен с венгерским коллегой в том, что между Стокгольмом и Будапештом необходим более активный политический диалог, в том числе по вопросу "завершения процесса ратификации членства Швеции в НАТО в парламенте Венгрии". По словам Кристерссона, это создаст прочный фундамент для укрепление двусторонних отношений, повышения уровня взаимопонимания и доверия.
В письме глава правительства Швеции также сообщил о возможности встретиться с Орбаном на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля.
23 января Орбан направил Кристерссону приглашение посетить Венгрию для переговоров о присоединении Швеции к НАТО. В тот же день члены парламента Турции проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО.
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