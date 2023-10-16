Столтенберг и Орбан обсудили вопрос членства Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил по телефону с премьером Венгрии Виктором Орбаном перспективы присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу, которое все еще не ратифицировали Будапешт, а также Турция.
"Мы рассмотрели ожидающий решения вопрос о вступлении Швеции в альянс", - написал генсек НАТО в своем аккаунте в X.
Также Столтенберг и Орбан обсудили ситуацию на Украине и поддержку Киева.
В конце сентября Орбан отмечал, что пока не видит необходимости форсировать темпы ратификации членства Швеции в НАТО. По его словам, на данный момент "ничего не угрожает безопасности Швеции", а потому у Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия страны в альянс.
Венгрия стала говорить о возможной отсрочке ратификации членства Швеции в альянсе после того, как шведские СМИ опубликовали десятиминутное видео, которое показывали в шведских школах. В нем шведы критикуют венгерскую политику. Также в видео озвучивается предположение, что с 2010 года, когда к власти в Венгрии пришла партия "Фидес" демократия в Венгрии "постепенно перестает существовать".
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