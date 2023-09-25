Венгрия не торопится ратифицировать членство Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока не видит необходимости форсировать темпы ратификации членства Швеции в НАТО, сообщает в понедельник Associated Press.

"Нужно смотреть, есть ли что-то срочное, что подтолкнет нас к ратификации членства Швеции в НАТО. Я не вижу таких обстоятельств", - заявил Орбан в своей речи на открытии осенней сессии венгерского парламента.

По его словам, на данный момент "ничего не угрожает безопасности Швеции", а потому у Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия страны в альянс.

Ранее председатель венгерского парламента Ласло Кевер заявлял, что Венгрия может не ратифицировать вступление Швеции в НАТО в ближайшие недели.

Венгрия стала говорить о возможной отсрочке ратификации членства Швеции в альянсе после того, как шведские СМИ опубликовали десятиминутное видео, которое показывали в шведских школах. В нем шведы критикуют венгерскую политику. Также в видео озвучивается предположение, что с 2010 года, когда к власти в Венгрии пришла партия "Фидес", демократия в Венгрии "постепенно перестает существовать".

В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле заявил, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО ранее октября. Венгерские власти, со своей стороны, заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция выразит готовность сделать это.