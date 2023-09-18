Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8142 RUR   0.0175 GBR   2.1079 TRY   0.063

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 90.77 +0.61 Brent 93.93 +0.23

Дальнее зарубежье 18.09.2023 15:17

Спикер парламента Венгрии не исключает перенос на более поздний срок ратификации вступления Швеции в НАТО

Председатель парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Венгрия может не ратифицировать вступление Швеции в НАТО в ближайшие недели, передает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Я не уверен, что нам нужно одобрить это решение", - сообщил Кевер журналистам в ответ на вопрос о ратификации вступления Швеции в альянс в предстоящие недели.

Это заявление последовало за публикацией шведскими СМИ десятиминутного видео, которое показывали в шведских школах. В нем шведы критикуют венгерскую политику. Также в видео озвучивается предположение, что с 2010 года, когда к власти в Венгрии пришла партия "Фидес", в которой состоит Кевер, демократия в Венгрии "постепенно перестает существовать".

"Нам не нужен союзник (такой как Швеция), который думает о нас то, что отражает данное видео", - подчеркнул Кевер.

В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, ШВЕЦИЯ, НАТО


Похожие новости


Глава МИД Венгрии: критика со стороны Стокгольма в адрес Будапешта не ускорят вступление Швеции в НАТО Глава МИД Венгрии не сомневается, что его страна легко ратифицирует вступление Швеции в НАТО Столтенберг считает, что проблемы с ратификацией Венгрией вступления Швеции в НАТО не будет Венгерский парламент отложил голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az