Спикер парламента Венгрии не исключает перенос на более поздний срок ратификации вступления Швеции в НАТО

Председатель парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Венгрия может не ратифицировать вступление Швеции в НАТО в ближайшие недели, передает в понедельник агентство ЭФЭ.
"Я не уверен, что нам нужно одобрить это решение", - сообщил Кевер журналистам в ответ на вопрос о ратификации вступления Швеции в альянс в предстоящие недели.
Это заявление последовало за публикацией шведскими СМИ десятиминутного видео, которое показывали в шведских школах. В нем шведы критикуют венгерскую политику. Также в видео озвучивается предположение, что с 2010 года, когда к власти в Венгрии пришла партия "Фидес", в которой состоит Кевер, демократия в Венгрии "постепенно перестает существовать".
"Нам не нужен союзник (такой как Швеция), который думает о нас то, что отражает данное видео", - подчеркнул Кевер.
В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия.
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