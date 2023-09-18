Спикер парламента Венгрии не исключает перенос на более поздний срок ратификации вступления Швеции в НАТО

Председатель парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Венгрия может не ратифицировать вступление Швеции в НАТО в ближайшие недели, передает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Я не уверен, что нам нужно одобрить это решение", - сообщил Кевер журналистам в ответ на вопрос о ратификации вступления Швеции в альянс в предстоящие недели.

Это заявление последовало за публикацией шведскими СМИ десятиминутного видео, которое показывали в шведских школах. В нем шведы критикуют венгерскую политику. Также в видео озвучивается предположение, что с 2010 года, когда к власти в Венгрии пришла партия "Фидес", в которой состоит Кевер, демократия в Венгрии "постепенно перестает существовать".

"Нам не нужен союзник (такой как Швеция), который думает о нас то, что отражает данное видео", - подчеркнул Кевер.

В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия.